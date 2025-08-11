Prima pagină » Știri externe » Oligarhul moldovean Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu”

Oligarhul moldovean Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu”

Oligarhul moldovean Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu”
Sursa foto: captură Facebook
Laurentiu Marinov
11 aug. 2025, 18:09, Știri externe

Omul de afaceri pro-rus fugar Ilan Șor le promite moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, potrivit Reuters.

Oficialii moldoveni au acuzat în mod regulat Moscova că se amestecă în politica lor internă, alimentând sentimentele pro-ruse într-o campanie subversivă de răsturnare a guvernului, în timp ce acesta își consolidează legăturile cu Occidentul.

Moscova a negat, în mod repetat aceste acuzații.