Oligarhul moldovean Ilan Șor cheamă oamenii la proteste în Chișinău în schimbul unui „salariu”

Omul de afaceri pro-rus fugar Ilan Șor le promite moldovenilor plăți lunare de 3.000 de dolari pentru a se alătura protestelor antiguvernamentale, în încercarea de a submina guvernul pro-european al Republicii Moldova înaintea alegerilor parlamentare de luna viitoare, potrivit Reuters.

Oficialii moldoveni au acuzat în mod regulat Moscova că se amestecă în politica lor internă, alimentând sentimentele pro-ruse într-o campanie subversivă de răsturnare a guvernului, în timp ce acesta își consolidează legăturile cu Occidentul.

Moscova a negat, în mod repetat aceste acuzații.