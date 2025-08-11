Propunerile noi pentru Pilonului 2: sub 15.372 lei – plată unică sau în 12 luni; peste – avans până la 25% şi apoi retragere programată sau pensie viageră

Un proiect de lege nou, care targetează pensiile private ale românilor și modul în care vor fi ele administrate încinge spiritele. În conferința de luni dimineață a Asociației Pensiilor Administrate Privat (APAPR) au fost propuse mai multe soluții de exploatare a acestor bani, acumulați de persoane private, scrie ziarulfinanciar.ro.

Soluția nr. 1: dacă valoarea contului este sub 15.372 de lei, atunci persoana privată va avea dreptul la echivalentul a 12 luni ori pensia minima pe economie, de 1281 de lei, încasați fie integral, fie eșalonat pe cel mult 12 luni, iar plata să fie făcută de administratorul de pensii.

Soluția nr. 2: dacă suma depășește acest prag, există opțiunea unui avans de până la 25%, iar restul să fie primiți fie sub formă de retragere programată, fie sub forma unei pensii viagere.

În cazul retragerii programate, dacă suma acumulată este sub 153.720 de lei, plata să se facă cu un cuantum de 1281 de lei lunar, timp de 10 ani, dar nu mai mult de 10 ani.

Dacă cuantumul este peste acest prag, atunci beneficiarul poate să aleagă valoarea pensiei lunare, cu condiția ca perioada de plată să nu fie mai mică de 10 ani.

Longevitatea beneficiarilor, frica administratorilor de pensii private

Pensia viageră garantează venituri pe toată durata vieţii, indiferent de cât trăieşte beneficiarul. Riscul de longevitate este preluat de furnizorul de pensie, ceea ce poate duce, în final, la încasarea unor sume mai mari decât contribuţiile iniţiale.

În schimb, dacă participantul moare la scurt timp după începerea plăţilor, totalul primit poate fi mai mic decât suma acumulată, iar fondurile rămase nu se moştenesc.

„Cele două produse au avantaje şi dezavantaje. Fiecare va alege ce consideră mai potrivit pentru profilul său financiar şi de sănătate”, a spus Radu Crăciun, preşedintele Asociaţiei pentru Pensiile Administrate Privat din România (APAPR).​