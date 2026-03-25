PSD cere reducerea accizelor la carburanți: „Prea târziu și prea puțin”

PSD susține că intervenția autorităților a venit târziu și are efecte limitate. „E prea târziu și prea puțin! E nevoie de o intervenție și asupra accizelor!”, au transmis miercuri social-democrații, care apreciază că măsurile adoptate până acum nu sunt de ajuns, raportate la scumpirile accelerate din ultimele săptămâni la pompă.

Soluția propusă: reducerea accizelor

PSD spune că a propus încă de la începutul conflictului din Orientul Mijlociu diminuarea accizelor, inclusiv posibilitatea unei scutiri totale pentru motorina utilizată în agricultură. „Propunerile miniștrilor social-democrați de la Energie și Agricultură, formulate imediat după declanșarea conflictului din Orientul Mijlociu, prevedeau și diminuări ale accizelor sau chiar o scutire totală în cazul motorinei utilizate în agricultură”, au comunicat reprezentanții partidului.

Impact bugetar limitat

Aceștia susțin că reducerea accizelor ar avea un impact limitat asupra bugetului de stat, argumentând că majorarea prețurilor la carburanți a dus deja la creșterea încasărilor din TVA, astfel încât efectul fiscal ar putea fi parțial compensat. „În plus, o astfel de măsură ar scădea presiunea asupra firmelor care operează pe piața de carburanți”, spune PSD.

Exemple europene

„Nu există niciun motiv rezonabil pentru blocarea unei astfel de măsuri”, spun social-democrații, care invocă și exemple din alte state ale Uniunii Europene unde accizele au fost reduse pentru a proteja economia.

Mai multe state europene au apelat deja la reducerea accizelor pentru a tempera creșterea prețurilor la carburanți. Serbia a mers cel mai departe, cu o reducere cumulată de aproximativ 60%, în timp ce țări precum Italia, Austria sau Slovenia au introdus măsuri similare, de regulă temporare.

Măsuri actuale

Măsurile deja anunțate de Guvern vizează în principal scheme de sprijin țintite, precum compensarea costurilor cu carburanții pentru transportatori și continuarea ajutorului pentru motorina utilizată în agricultură, dar și intervenții tehnice analizate la nivelul pieței, inclusiv reducerea unor componente de cost din prețul final.

Guvernul exclude reducerea accizelor

Executivul a exclus, deocamdată, plafonarea prețurilor sau reducerea accizelor, invocând riscuri pentru buget și funcționarea pieței.

Premierul Ilie Bolojan a transmis marți că statul nu poate controla direct evoluția prețurilor la carburanți, acestea fiind influențate de piața internațională. „Orice stat, indiferent ce face, nu poate să țină prețurile la un nivel care să nu fie impactat de ce se întâmplă în Orient. Acesta este un lucru cert”, a spus premierul, care a menționat că România nu poate „izola” piața internă de aceste evoluții.

„Cetățenii vor plăti, statul va plăti…”

„Cetățenii vor plăti un preț, statul va plăti un preț și trebuie să plătească un preț și distribuitorii sau marii producători, mai ales cei care pot face profituri suplimentare în această perioadă”, a spus Bolojan, într-o intervenție la Euronews.

Șeful guvernului a declarat că reducerea TVA sau a accizelor nu este, în acest moment, o opțiune, fiind un „pas doi” care ar putea fi analizat doar după stabilizarea pieței.