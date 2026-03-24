Bolojan: Niciun stat nu poate anula efectele din Orient. România nu poate izola piața carburanților

Premierul Ilie Bolojan a declarat marti la Euronews că niciun stat nu poate anula efectele generate de evoluțiile internaționale asupra pieței carburanților, subliniind că scumpirile determinate de situația din Orient se vor reflecta inevitabil în prețuri.
Sursa foto: Alexandru Dobre/Mediafax Foto
Andrei Rachieru
24 mart. 2026, 21:34, Politic

„Orice stat, indiferent ce face, nu poate să țină prețurile la un nivel care să nu fie impactat de ce se întâmplă în Orient. Acesta este un lucru cert”, a spus premierul.

Ilie Bolojan a afirmat că Guvernul nu intenționează să păstreze la buget veniturile suplimentare obținute din TVA ca urmare a creșterii prețurilor.

„Niciun ban pe care l-am încasat suplimentar, în această lună, ca urmare a scumpirilor, nu va rămâne în pușculița statului român”, a declarat șeful Executivului.

Premierul a arătat că abordarea Guvernului se bazează pe împărțirea costurilor.

„Cetățenii vor plăti un preț, statul va plăti un preț și trebuie să plătească un preț și distribuitorii sau marii producători, mai ales cei care pot face profituri suplimentare în această perioadă”, a spus el.

În ceea ce privește intervenția directă prin taxe, Ilie Bolojan a exclus, pentru moment, reducerea TVA sau a accizelor la carburanți.

„Scenariul reducerii TVA și al accizelor nu este pe masă. Este un pas doi, care poate fi discutat doar după stabilizarea pieței”, a declarat premierul.

Șeful Guvernului a explicat că piața este în continuare volatilă și lipsită de predictibilitate.

„Prețurile sunt o combinație între combustibilul din stoc, cumpărat la prețuri mai mici, și importurile realizate la prețurile zilei. Nu există predictibilitate legată de evoluțiile din Orient”, a afirmat el.

Ilie Bolojan a reamintit că statul român a intervenit deja prin compensarea accizei pentru transportatori și agricultori.

„Aceste intervenții se ridică la 1,2 miliarde de lei, peste 240 de milioane de euro, bani care au fost deja trimiși în piață”, a spus premierul.

Întrebat care este pragul de preț la care Guvernul va interveni, Ilie Bolojan a declarat că o decizie va fi luată doar după ce piața va da semne de stabilizare, estimată spre finalul lunii martie.

