Record de viteză stabilit pe un tronson de cale ferată din România

„Nou record de viteză pe Sighișoara-Simeria: 125 km/h în medie cu 3 opriri. O fărâmă de speranță într-o mare de frustrare pe calea ferată: o ramă electrică modernă scoate 81 de minute între Simeria și Sighișoara, fiind cu vreo 38% mai rapidă ca trenurile din anul de grație 1995. Și mai e loc de îmbunătățire!”, susțin luni reprezentanții Asociației pro Infrastructură.

Conform acestora, precentul record datează din iunie 2023, când un tren Dacia a parcurs tronsonul Simeria-Sighișoara, o distanță de 169 kilometri, în 96 de minute cu viteza maximă de 150 km/h.

În urmă cu două săptămâni, o ramă Alstom Coradia a scos 81 de minute pe această distanță cu o medie de 125 km/h și 3 opriri. Înainte de modernizare, în anul-etalon 1995, se făceau 130 min pe aceeași rută.

„Garniturile Alstom Coradia au prevăzute în Mers 96 de minute între Sighișoara și Simeria, cu 160 km/h. Mersul este ceva mai optimist decât în 2023. Însă observați că încă sunt multe rezerve: trenul a plecat cu 19 min întârziere din Sighișoara și a ajuns cu doar 4 min întârziere în Simeria, deci a recuperat un sfert de oră”, adaugă reprezentanții asociației.

Se poate și mai bine

„Sectorul Orăștie-Simeria (17 km) este în continuare limitat la 120 din cauza lucrărilor la semnalizare. Solicităm celor de la Alstom și Siemens să ajungă rapid la un consens ca să se poată ridica și acest tronson la 160. Ba chiar se poate și mai bine! Alstom Coradia și toate trenurile și locomotivele PNRR încetinesc aparent inexplicabil la intrarea în Mediaș, unde pe un sens se circulă cu 40 km/h pe un kilometru”, mai adaugă aceștia, spunând că folosirea inductorilor pentru testarea vigilentei mecanicului este o practică perimată.

Asociația pro Infrastructură susține că în curând vor fi atinși timpi foarte buni și spre vestul coridorului, pe Simeria-Arad: „Implicit, vorbim de cu totul alt standard de viteză și confort pentru călători între centrul țării (Sighișoara) și graniță (Curtici). Sperăm să revenim cu noi recorduri spre sfârșit de 2026”.