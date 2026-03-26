Furt de motorină din utilajele folosite la modernizarea unui tronson de cale ferată din Brașov. 25 de persoane, la audieri

Polițiștii fac joi 23 de percheziții în Brașov și Mureș, într-un dosar în care se fac cercetări după furtul de motorină din utilajele folosite pentru modernizarea unui tronson de cale ferată din județul Brașov.
Cosmin Pirv
26 mart. 2026, 09:06, Social

Polițiștii din cadrul Serviciului de Investigații Criminale al IPJ Brașov, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov, fac joi 23 de percheziții în județele Brașov și Mureș, într-un dosar penal în care sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare, furt, furt calificat, luare de mită și dare de mită, cumpărare de influență, tăinuire, trafic de influență.

Din cercetări a reieșit că, în cursul lunii octombrie 2025, șase bărbați, cu vârste cuprinse între 23 și 40 de ani, din județele Brașov și Galați, angajați în cadrul unei firme care se ocupă de modernizarea unui tronson de cale ferată din județul Brașov, ar fi constituit un grup infracțional organizat, în scopul sustragerii de combustibil de pe utilajele folosite la efectuarea lucrărilor de modernizare.

La grupare ar fi aderat ulterior alți doi bărbați din județul Brașov.

Totodată, din cercetări a rezultat faptul că alte 17 persoane ar fi săvârșit infracțiuni similare, o parte din acestea fiind în legătură cu activitatea infracțională desfășurată de către membrii grupului infracțional.

25 de mandate de aducere vor fi puse în aplicare de polițiști, persoanele urmând a fi audiate de către procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Brașov.

