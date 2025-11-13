Red Bull, investigată de Comisia Europeană pentru posibile practici anticoncurențiale

Comisia Europeană a deschis o investigație asupra Red Bull pentru a stabili dacă gigantul băuturilor energizante a restricționat ilegal concurența, scrie Financial Times.

Suspiciuni de abuz de poziție dominantă

Comisia va evalua dacă Red Bull a încălcat regulile europene de concurență prin abuz de poziție dominantă.

Bruxelles-ul a declarat că suspectează că Red Bull ar fi dezvoltat o strategie la nivel european pentru a restricționa concurența din partea băuturilor energizante mai mari de 250 ml vândute în supermarketuri și stațiile de carburanți, în special în Țările de Jos.

Această strategie ar fi vizat, potrivit Comisiei, băuturile energizante vândute de cel mai apropiat competitor al Red Bull, fără ca acesta să fie numit.

Comisia verifică dacă Red Bull a oferit stimulente pentru scoaterea de la raft a competitorilor

Comisia investighează dacă Red Bull a oferit stimulente financiare sau de altă natură pentru a opri comercializarea băuturilor energizante ale competitorilor sau pentru a le dezavantaja, de exemplu prin amplasarea lor în zone mai puțin vizibile ale magazinelor.

„Vrem să vedem dacă aceste practici ar putea menține prețurile la un nivel ridicat și ar putea limita opțiunile consumatorilor în materie de băuturi energizante”, a declarat comisarul european pentru concurență, Teresa Ribera.

Investigația Comisiei Europene vine după o serie de percheziții efectuate la companie în martie 2023 și după acuzațiile privind tactici anticoncurențiale formulate de rivalul său american, Monster Energy.

Dacă va fi găsită vinovată de încălcarea regulilor europene de concurență, Red Bull riscă o amendă de până la 10% din cifra sa anuală de afaceri.