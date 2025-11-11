Comisia Europeană pregătește înființarea unei agenții de informații sub conducerea Ursulei von der Leyen

Unitatea, care va fi formată în cadrul Secretariatului General al Comisiei, intenționează să angajeze funcționari din comunitatea europeană de informații și să centralizeze datele în scopuri comune, afirmă surse citate de Financial Times.

Reacție la invazia Rusiei în Ucraina și la avertismentele lui Trump

Invazia Rusiei în Ucraina și avertismentele președintelui american Donald Trump privind reducerea sprijinului de securitate acordat Europei au determinat Uniunea Europeană să-și regândească capacitățile proprii de apărare și să înceapă cel mai amplu program de reînarmare de la Războiul Rece încoace.

„Serviciile de informații ale statelor membre știu multe. Comisia știe multe. Avem nevoie de o modalitate mai bună de a pune toate aceste informații cap la cap pentru a fi eficienți și utili partenerilor. În domeniul informațiilor, trebuie să oferi ceva ca să primești ceva”, a declarat o sursă pentru FT.

Inițiativa este contestată de înalți oficiali din cadrul Serviciului European de Acțiune Externă, care coordonează Centrul de Informații al UE (INTCEN), temându-se că noua structură va dubla rolul centrului existent și îi va periclita viitorul, au adăugat sursele.

Planul încă nu a fost comunicat oficial celor 27 de state membre, dar organismul ar urma să includă funcționari detașați din serviciile naționale de informații.

Un purtător de cuvânt al Comisiei Europene a declarat pentru Financial Times că instituția „examinează modalități de consolidare a capacităților sale în domeniul securității și informațiilor. În cadrul acestei abordări, se ia în considerare crearea unei celule dedicate în cadrul Secretariatului General”.

Reticență din partea statelor membre

Schimbul de informații a fost mult timp un subiect sensibil pentru statele membre ale UE. Țări majore, precum Franța, care dispun de servicii puternice de spionaj, au fost reticente în a împărtăși informații sensibile cu partenerii. Apariția unor guverne pro-ruse în state precum Ungaria a complicat și mai mult cooperarea.

Potrivit surse FT, capitalele europene sunt așteptate să se opună încercării Comisiei de a-și extinde atribuțiile în domeniul informațiilor. Totuși, ele au adăugat că există de mult timp îngrijorări privind eficiența INTCEN, mai ales în contextul războiului hibrid purtat de Rusia.