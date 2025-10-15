Red Bull pierde procesul cu UE privind perchezițiile antitrust

Compania Red Bull GmbH a pierdut procesul intentat împotriva Comisiei Europene la Tribunalul General al Uniunii Europene din Luxemburg, după ce a contestat inspecțiile antitrust efectuate la sediul său din Austria în 2023. Potrivit Bloomberg, judecătorii au decis că autoritatea de concurență a UE „a acționat în limitele competențelor sale”, respingând argumentele companiei potrivit cărora perchezițiile ar fi fost nejustificate.

Conform documentelor instanței, controalele au fost parte a unei anchete privind un posibil cartel ilegal în sectorul băuturilor energizante. Deși Comisia Europeană nu a numit public compania vizată, Red Bull a confirmat în martie 2023 că sediile sale au fost supuse verificărilor.

Test pentru limitele Comisiei Europene

În urma inspecțiilor, Red Bull a criticat acțiunea Bruxellesului, considerând-o „în mod evident nefondată”. Compania a susținut că decizia Comisiei Europene de a efectua perchezițiile a fost „vagă și lipsită de probe concrete”.

De asemenea, Red Bull a reclamat că inspecția a fost „excesiv de amplă și costisitoare” și a cerut despăgubiri pentru cheltuielile suportate, însă Curtea a respins și această cerere, arătând că nu s-au demonstrat prejudicii directe.

Cazul Red Bull este urmărit îndeaproape în mediul juridic european, fiind considerat un test pentru limitele puterilor de inspecție ale Comisiei Europene. Experții spun că decizia ar putea influența modul în care se desfășoară viitoarele „dawn raids” (percheziții efectuate la primele ore ale dimineții) în cadrul investigațiilor antitrust.