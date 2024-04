România, ca pondere în buget, are a patra cea mai mare cheltuială cu bugetarii din UE

România, ca pondere în buget, are a patra cea mai mare cheltuială cu bugetarii din Uniunea Europeană, după paradisuri fiscale precum Cipru, Malta sau Irlanda. Cheltuiala cu salariile creşte, la două luni din an, cu 20%, deşi bugetarea prevede o creştere de 11% în 2024 a cheltuielilor de personal. România are 1,3 mil. bugetari, dintre care 240.000 de profesori, 200.000 de angajaţi în Ministerul Afacerilor Interne şi în Apărare şi 280.000 de angajaţi în administraţia publică locală.

Încă de la finalul primăverii trecute s-a dat startul sezonului de greve în rândul bugetarilor, când profesorii au declanşat cea mai mare grevă din ultimii 24 de ani. Profesorii au obţinut aproape tot ce au revendicat - creştere a salariilor cu 50% în 2024 şi creşterea salariului profesorilor debutanţi. Ulterior, au prins curaj şi alte categorii de bugetari, cum ar fi poliţiştii, magistraţii sau medicii, care au ameninţat sau au declanşat proteste. În aceeaşi vreme, însă, chel­tuielile de personal au sărit mai sus cu peste 5 mld. lei, adică 1 mld. euro în 2023, faţă de bugetarea iniţială.

Pentru 2024, guvernul Marcel Ciolacu, deşi ameninţat de greve ale bugetarilor din toate părţile, şi-a bugetat o creştere a cheltuielilor cu salariile publice de numai 11%. Abia dacă au trecut două luni din an şi deja cheltuielile cresc cu 20%, aproape dublu faţă de programare, arată execuţia bugetară.