România primește 14,3 milioane de euro de la UE după inundațiile din 2025. Salina Praid, printre obiectivele grav afectate

Executivul comunitar menționează în mod special pagubele majore produse la Salina Praid, unde apele râului Corund au afectat infrastructura hidrotehnică.

Comisia Europeană a decis acordarea unei finanțări totale de 134,8 milioane de euro pentru România și Spania, în urma dezastrelor naturale care au afectat cele două state membre anul trecut.

14,3 milioane de euro pentru România

Din suma totală, România va beneficia de 14,3 milioane de euro, după inundațiile severe care au lovit regiunile Centru, Sud-Muntenia și Nord-Est între sfârșitul lunii mai și începutul lunii iunie 2025.

Comisia Europeană amintește că fenomenele extreme au produs pagube importante și la Salina Praid. Apele râului Corund au erodat o parte a albiei, au avariat infrastructura hidrotehnică și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică.

Fondurile europene sunt destinate să acopere o parte din costurile operațiunilor de urgență și ale intervențiilor pentru refacerea zonelor afectate.

România a solicitat sprijin din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene în cursul anului 2025. Decizia Comisiei vine după ce propunerea privind mobilizarea fondurilor a primit aprobarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Executivul comunitar precizează că plata celor 14,3 milioane de euro către România va fi efectuată în curând.

Aproape 135 de milioane de euro pentru România și Spania

Cea mai mare parte a pachetului financiar aprobat acum de Bruxelles merge către Spania. Statul iberic va primi 120,5 milioane de euro după o vară marcată de secetă prelungită, valuri extreme de căldură și trei valuri majore de incendii de vegetație.

Cel mai grav dintre acestea a început la 8 august 2025, provocând moartea a opt persoane și evacuări în masă. Spania a primit deja, în mai 2026, un avans de 30,1 milioane de euro, urmând ca diferența de 90,4 milioane de euro să fie transferată în perioada următoare.

Peste 11 miliarde de euro acordate de UE din 2002

Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene a fost creat în 2002 pentru a oferi sprijin financiar statelor afectate de dezastre majore.

De la înființarea sa, mecanismul european a furnizat peste 11 miliarde de euro pentru intervenții în cazul a 150 de dezastre. Dintre acestea, 130 au fost dezastre naturale, iar alte 20 au fost urgențe sanitare.

Sprijinul a ajuns în 25 de state membre ale Uniunii Europene, precum și în Regatul Unit și în șase țări aflate în proces de aderare.