Șeful BlackRock avertizează că inteligența artificială riscă să adâncească inegalitățile și să concentreze bogăția în mâinile unui număr mic de companii

Larry Fink a avertizat, în scrisoarea anuală adresată acționarilor BlackRock, publicată luni, că inteligența artificială ar putea accentua diferențele de avere dacă oamenii nu au posibilitatea să participe la această evoluție, subliniind că tot mai mulți consideră că sistemul capitalist nu funcționează pentru suficient de mulți oameni, informează Financial Times.

Inteligența artificială riscă să accentueze inegalitățile economice

„Bogăția uriașă creată în ultimele generații a ajuns în mare parte la cei care dețineau deja active financiare. Inteligența artificială riscă să repete acest tipar la o scară și mai mare”, a scris el.

El a adăugat: „Întrebarea mai amplă este cine beneficiază de aceste câștiguri. Atunci când capitalizarea bursieră crește, dar proprietatea rămâne concentrată, prosperitatea poate părea tot mai greu de atins pentru cei din afară”.

O cursă globală între giganții tech pentru supremația în AI

Inteligența artificială a influențat puternic piețele financiare în acest an și a declanșat o competiție intensă între marile companii de tehnologie, precum Meta, Microsoft, Alphabet și Amazon. Acestea încearcă să dezvolte propriile modele pentru a concura cu OpenAI și Anthropic.

Atât OpenAI, cât și Anthropic analizează listarea la bursă pentru a atrage noi finanțări, după ce până acum s-au bazat pe investiții private.

„Companiile care dețin datele, infrastructura și capitalul necesare pentru a implementa AI la scară largă sunt poziționate să beneficieze disproporționat”, a spus Fink. „Nu este ceva neobișnuit și nimic din toate acestea nu este în mod inerent problematic. Liderii de piață s-au schimbat întotdeauna odată cu evoluțiile tehnologice”.

Mai multe grupuri de investiții, printre care Pimco, Apollo Global, Blackstone și Blue Owl, finanțează construcția de centre de date necesare dezvoltării AI.

BlackRock, care administrează active de aproximativ 14 trilioane de dolari, investește și ea în acest domeniu. Compania a încheiat un parteneriat cu Microsoft, Nvidia și fondul MGX din Abu Dhabi pentru un fond de 30 de miliarde de dolari destinat industriei AI.

Accesul la beneficiile AI, principala provocare

Fink a precizat că este esențial ca oamenii să aibă acces mai larg și mai ușor la oportunitățile generate de AI.

„Inteligența artificială va crea o valoare economică semnificativă. Asigurarea faptului că participarea la această creștere se extinde odată cu ea este atât provocarea, cât și oportunitatea”, a scris el.