Statul apelează la băncile din România pentru cheltuieli curente și plata datoriilor vechi

În prima licitație, statul a vândut obligațiuni cu scadența în aprilie 2027 și a atras 1,5 miliarde de lei. Dobânda acceptată a fost de 6,09% pe an. Potrivit datelor prezentate de Ziarul Financiar, cererea a fost mai mare decât suma pusă la dispoziție, ofertele băncilor și ale investitorilor depășind 2 miliarde de lei.

Băncile au dat cei mai mulți bani

Cea mai mare parte a banilor a venit direct de la bănci, care au cumpărat titluri de stat din fonduri proprii. O parte mai mică a sumelor a fost investită în numele clienților, persoane fizice sau firme, care au ales să plaseze bani în obligațiuni emise de stat.

Noile împrumuturi au fost făcute la dobânzi mai mici decât cele acceptate la începutul lunii decembrie, când statul s-a împrumutat la costuri de până la 6,89% pe an.

Împrumut pe termen lung, cu dobândă mai mare

A doua licitație a vizat obligațiuni cu scadența mai lungă, în aprilie 2035. În acest caz, Ministerul Finanțelor a împrumutat 500 de milioane de lei, la o dobândă anuală mai mare, de 6,67%. Și aici interesul a fost peste nivelul sumei oferite, cererea băncilor ajungând la aproape 700 de milioane de lei.

Diferența dintre cele două dobânzi reflectă perioada pentru care statul se împrumută: cu cât termenul este mai lung, cu atât costul împrumutului este mai mare.

Noile împrumuturi vor fi folosite pentru cheltuielile curente ale statului și pentru plata unor datorii mai vechi care ajung la scadență.