Stocurile celui mai mare operator de depozite de gaze, la 100% pe 1 noiembrie. Nicolae Bogdan Stănescu, Depogaz: „Chiar dacă va fi un sezon rece, cu siguranță vom face față”

Compania Depogaz, operatorul celui mai mare depozit de înmagazinare subterană a gazelor din România, a anunțat, marți, că,pe 20 septembrie, și-a atins obiectivul de constituire a stocurilor de gaze pentru sezonul rece 2025–2026 cu 41 de zile înainte de data-limită, 1 noiembrie, stabilită la nivelul statelor membre de regulamentul UE care tocmai a fost actualizat și prelungit pentru doi ani.

Noul regulament UE, intrat în vigoare recent, pe 10 septembrie, când a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, introduce și o flexibilitate crescută în gestionarea procesului de depozitare a gazelor. Principala schimbare din noul regulament a fost adusă de îmbunătățirea substanțială a situației de pe piața gazelor naturale în comparație cu anii 2022 – 2023, dar în continuare tensionată și într-un cadru geopolitic încă neclar, potrivit documentului. Este vorba de posibilitatea ca nivelul de 90% să poată fi atins oricând între 1 octombrie și 1 decembrie, ținând seama de începutul perioadei de retragere a stocurilor de gaze a statelor membre, fără a fi obligate să mențină nivelul de înmagazinare corespunzător obiectivului de constituire de stocuri până la 1 decembrie, potrivit noului regulament UE.

Depogaz, companie controlată de Romgaz, deține o cotă de aproximativ 90,54% din capacitatea activă totală de înmagazinare a României. Restul îî revine companiei Depomureș, deținută de Grupul Engie SA prin Engie Group Participations (59%) și de S.N.G.N. Romgaz S.A. (40%).

„Nu vom avea probleme”

Președintele Consiliului de Administrație al Depogaz estimează că la 1 noiembrie, data la care debutează sezonul rece și implicit extracția din depozitele constituite, stocurile vor ajunge la 100% din capacitate.

„Acum deja avem peste 90% încărcate depozitele, fiind înaintea Europei și a reglementarilor care spuneau că până la 1 noiembrie trebuie atins acest nivel, iată că noi am reușit să le facem din timp cu ajutorul clienților noștri”, a precizat Nicolae Bogdan Stănescu.

„Prudența noastră ne obligă să ne pregătim chiar și pentru un sezon rece să facem față, deci nu vom avea probleme (dacă vom avea un sezon cu temperaturi mai scăzute – n.r.), că nu putem extrage. Nu știm pentru moment cum va fi, dar, chiar dacă va fi un sezon rece, cu siguranță vom face față cu capacitățile tehnice pe care le avem în acest moment”, a declarat Nicolae Bogdan Stănescu pentru Mediafax.

Capacitatea depozitelor Depogaz esteîn prezent, înaintea sezonului rece din acest an, la același nivel ca anul precedent, extinderea depozitelor urmând să se se finalizeze anii următori.

„La Bilciurești derulăm un proiect finanțat cu fonduri europene,și e în plan pentru toate capacitățile noastre de depozitare, care să facă flexibilă atât extracția cât și inserția, adică în aceeași zi, dacă avem nevoie să și extragem, să putem jongla cu aceste două operațiuni, bineînțeles, în același timp, mărind și capacitatea de depozitare și capacitatea de extracție. Și urmează și Ghercești, la care suntem în căutare de fonduri și de finanțare, bineînțeles că surse proprii, dar și externe, fie bugetare sau tot europene”, a detaliat Nicolae Bogdan Stănescu, contactat de Mediafax.

Termenul de finalizare pentru primul proiect este 30 iunie 2027.

Potrivit datelor companiei, în prezent sunt înmagazinate 2.592 milioane metri cubi de gaze naturale, dintr-o capacitate activă totală de 2.870 milioane metri cubi per ciclu, ceea ce reprezintă un grad de umplere de 90,30%.

„Capacitatea zilnică totală de extracție este de 29,2 milioane metri cubi, însă trebuie menționat că acest debit maxim este valabil la începutul ciclului de extracție, când depozitele sunt pline, urmând ca debitul să scadă treptat odată cu diminuarea stocurilor”, a explicat președintele Consiliului de Administrație.

Depogaz operează cinci depozite de înmagazinare subterană dezvoltate în zăcăminte de gaze depletate:

Bilciurești – capacitate activă: 1,31 miliarde mc, capacitate de extracție: 14 milioane mc/zi

Urziceni – capacitate activă: 0,36 miliarde mc, capacitate de extracție: 4,5 milioane mc/zi

Bălăceanca – capacitate activă: 0,05 miliarde mc, capacitate de extracție: 1,2 milioane mc/zi

Ghercești – capacitate activă: 0,25 miliarde mc, capacitate de extracție: 2 milioane mc/zi

Sărmășel – capacitate activă: 0,9 miliarde mc, capacitate de extracție: 7,5 milioane mc/zi.

Investiții pentru creșterea capacităților de înmagazinare și extracție

Pentru a răspunde cerințelor tot mai mari privind securitatea energetică, Depogaz derulează proiecte de investiții majore, în valoare totală de 2.335 milioane lei, care vizează extinderea capacităților de înmagazinare și extracție, conform unui comunicat trimis marți de oficialii companiei.

„La Bilciurești, este în derulare un proiect care va majora capacitatea de livrare a gazelor din depozit de la 14 milioane mc/zi, la 20 milioane mc/zi, corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu. În calitate de Proiect de interes comun pe Lista a 5-a de PCI a Uniunii Europene, acest proiect, PCI 6.20.7, a fost selectat pentru o finanțare nerambursabilă din fonduri Europene, prin mecanismul CEF Energy 2022, în valoare de aproximativ 38 mil. Euro, pentru lucrările de execuție din Faza II”, a declarat Mădălina Moise, director general al Depogaz.

Conform oficialului, la Ghercești, există un un proiect prin care se vor asigura condiții de operare la capacitatea de 600 milioane mc/ciclu. Implementarea proiectului, corelată cu proiectul SNTGN Transgaz SA „Conducta de transport gaze naturale Ghercești – Jitaru”, va duce la creșterea capacității de injecție cu 3 milioane mc/zi, la un total de 5 milioane mc/zi, și creșterea capacității de extracție cu 3 milioane mc/zi, la un total de 5 milioane mc/zi.

O a treia investiție, cea de la Sărmășel, re drept scop dezvoltarea acestui depozit de înmagazinare de la o capacitate de 900 milioane mc/ciclu, la 1550 milioane mc/ciclu (o creștere cu 650 milioane mc/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 12 milioane, prin creșterea capacității de comprimare, forare de noi sonde și infrastructură nouă și modernă de suprafață.

„Prin aceste investiții, Depogaz contribuie semnificativ la întărirea securității energetice a României și la atingerea obiectivelor strategice ale Uniunii Europene privind reziliența sistemelor energetice”, a precizat Mădălina Moise.