Prima pagină » Economic » SUA acordă licență companiei Nvidia pentru exportul cipurilor H20 în China

SUA acordă licență companiei Nvidia pentru exportul cipurilor H20 în China

Departamentul Comerțului al Statelor Unite a început să emită licențe pentru ca Nvidia să poată exporta în China cipurile H20, ridicând o restricție importantă privind accesul gigantului tehnologic la una dintre cele mai mari piețe din lume, au declarat surse pentru Reuters.
SUA acordă licență companiei Nvidia pentru exportul cipurilor H20 în China
Radu Mocanu
09 aug. 2025, 06:36, Economic

Decizia vine după ce, luna trecută, administrația Trump a inversat interdicția impusă în aprilie privind vânzarea cipului H20 către China.

Nvidia concepe un design special pentru chipurile exportate în China, design care să respecte reglementările de control al exporturilor de cipuri AI din perioada administrației Biden.

Compania avertizase că restricțiile ar putea reduce veniturile Nvidia cu 8 miliarde de dolari în luna iulie.

Reglementarea exportului de chipuri către China a făcut parte din strategia administrațiilor de la Washington de a încetini dezvoltarea Chine în domenii precum inteligența artificială și apărare.

În decursul primului trimestru al anului, chipul H20 a generat vânzări de 4,6 miliarde de dolari, iar China a reprezentat 12,5% din veniturile totale ale Nvidia.