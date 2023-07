Tesla livrează un număr record de maşini, iar reducerea preţurilor dă roade pentru Musk

Pionierul vehiculelor electrice a declarat că a livrat 466.000 de vehicule în perioada aprilie-iunie, cu 10,4% mai mult decât în trimestrul precedent şi cu 83,5% comparativ cu perioada similară a anului trecut. Producţia a fost şi mai mare, de aproape 480.000.

Rezultatele depăşesc un obiectiv deja ambiţios de creştere a volumelor cu o medie de 50% pe an, contribuind la justificarea unei creşteri de 142% a acţiunilor până acum în acest an, notează Financial Times.

Vineri, capitalizarea de piaţă a Tesla era de 820 de miliarde de dolari, sub recordul istoric de peste 1.000 de miliarde de dolari, dar totuşi mult mai mare decât orice alt producător auto.

Acţiunile au sărit în ultimele două luni, deoarece General Motors, Ford, Volvo şi Rivian, susţinută de Amazon, au semnat acorduri pentru a adopta standardul de încărcare a bateriilor dezvoltat de Tesla.

Tesla a redus preţurile vehiculelor sale la începutul acestui an pentru a contribui la stimularea cererii, directorul general Elon Musk afirmând că problema este reprezentată de accesibilitatea preţurilor.

"Un număr mare de oameni doresc să cumpere o maşină Tesla, dar nu şi-o pot permite, iar aceste modificări de preţ fac cu adevărat diferenţa pentru consumatorul mediu", a declarat Musk în ianuarie.

Tesla Model 3 porneşte acum de la 32.740 de dolari, după facilităţile fiscale din SUA în valoare de 7.500 de dolari.

Aproape toate vehiculele livrate în ultimul trimestru au fost Model 3 pentru piaţa de masă şi SUV-ul Model Y. Mai puţin de 20.000 de livrări au fost reprezentate de vehiculele Model S şi Model X, care oferă o marjă mai mare de profit. Livrările modelului Cybertruck, rivalul foarte aşteptat al Tesla pentru camioanele pick-up, urmează să înceapă în acest trimestru.

Tesla a declarat la începutul acestui an că urmăreşte să crească marja de profit prin extinderea producţiei, introducerea unor modele cu costuri mai mici şi eficientizarea fabricilor sale, măsuri "necesare" pentru a asigura preţuri accesibile, astfel încât să poată "deveni un producător multimilionar de vehicule".

Musk a prezis în ianuarie că Tesla ar putea livra până la 2 milioane de vehicule în acest an, de la 1,3 milioane în 2022.