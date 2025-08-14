Trump relaxază reglementările spaţiale. A fost semnat un ordin executiv în favoarea SpaceX şi a lui Elon Musk

De la revenirea sa la Casa Albă în ianuarie, Trump a vorbit despre mai multe misiuni spaţiale, inclusiv trimiterea de oameni pe Lună şi pe Marte. Misiunile pe Lună şi pe Marte sunt planificate să fie bordul masivei rachete Starship a firmei private SpaceX a lui Musk. Cu toate acestea, Starship a avut o serie de eşecuri, ultimul său test de rutină încheindu-se cu o explozie incendiară în iunie.

SpaceX domină piaţa globală de lansări spaţiale, cu rachete de diferite dimensiuni decolate de peste 130 de ori anul trecut – iar acest număr pare să crească după ordinul executiv al lui Trump.

„Politica Statelor Unite este de a spori măreţia Americii în spaţiu prin facilitarea unei pieţe de lansare competitive şi prin creşterea substanţială a cadenţei lansărilor spaţiale comerciale” până în 2030, se arată în ordin.

Schimbarea ar putea fi în avantajul lui Musk, care pledează de mult timp pentru dereglementarea industriei spaţiale. Cel mai bogat om din lume a fost anterior consilier apropiat al lui Trump, înainte ca cei doi să aibă o dispută publică dramatică.

Ordinul executiv îi cere, de asemenea, secretarului Transporturilor, Sean Duffy – care a fost prezent la semnare şi este în prezent administratorul NASA – „să elimine sau să accelereze evaluările de mediu ale Departamentului Transporturilor” pentru lansări.

SpaceX a fost criticată în repetate rânduri pentru impactul asupra mediului în locurile de unde a decolat Starship, cea mai mare şi mai puternică rachetă din istorie. Organizaţia non-profit cu sediul în SUA, Centrul pentru Diversitate Biologică, a declarat că noul ordin executiv al lui Trump „deschide calea pentru distrugerea masivă a plantelor şi animalelor protejate”.

„Acest ordin nesăbuit pune în pericol oamenii şi fauna sălbatică din cauza lansării de rachete gigantice de către companiile private care explodează adesea şi provoacă devastări în zonele înconjurătoare”, a declarat Jared Margolis, directorul Centrului, într-un comunicat.

Administraţia Federală a Aviaţiei a aprobat o creştere a numărului de lansări anuale de rachete Starship de la cinci la 25 la începutul lunii mai, afirmând că frecvenţa crescută nu va afecta negativ mediul înconjurător.