Tesla își regândește direcția în dezvoltarea cipurilor AI

Anunțul a fost făcut chiar de Elon Musk, într-o postare pe X joi seara, în care a precizat că „nu are sens ca Tesla să își împartă resursele și să dezvolte la scară două tipuri destul de diferite de cipuri AI” și că „cipurile Tesla AI5, AI6 și cele ulterioare vor fi excelente pentru inferență și cel puțin destul de bune pentru antrenare. Toate eforturile sunt concentrate acolo”.

Potrivit Bloomberg News, citată de Reuters, echipa Dojo a fost desființată, iar liderul acesteia, Peter Bannon, a părăsit compania.

Aproximativ 20 de membri ai echipei au plecat la nou-înființata DensityAI, iar restul au fost redistribuiți în alte proiecte de centre de date și infrastructură de calcul.

Restructurare majoră la Tesla, cu plecări, concedieri și vânzări slabe

Proiectul pentru supercomputerul Dojo fusese conceput pentru ca acesta să proceseze volume uriașe de date și materiale video provenite de la vehiculele electrice Tesla, cu scopul de a antrena software-ul de conducere autonomă.

Decizia vine pe fondul unei restructurări ample a companiei, însoțită de plecări de directori, concedieri masive și o scădere a vânzărilor de vehicule electrice, afectate de concurența tot mai mare și de nemulțumirea unor consumatori europeni față de opiniile politice ale lui Musk.

Cipuri AI pentru vehicule autonome și roboți

Musk anunțase anterior că producția cipurilor AI5 va începe la finalul lui 2026 și că a încheiat recent un acord de 16,5 miliarde de dolari cu Samsung Electronics pentru furnizarea AI6, fără să precizeze un termen de livrare.

Noile cipuri urmează să fie folosite în vehicule autonome și roboți umanoizi Optimus, dar și în alte aplicații AI cu cerințe ridicate de calcul.