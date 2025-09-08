Ucraina cumpără motorină din India după ce a pierdut o rafinărie importantă

După pierderea uneia dintre cele mai importante rafinării din țară, Ucraina a fost nevoită să apeleze la surse alternative pentru aprovizionarea cu motorină, inclusiv din India, de unde nu mai cumpărase până acum.

Rafinăria din Kremenciug, care fusese ținta mai multor atacuri rusești, a fost distrusă în luna iunie, potrivit lui Serhii Kuiun, analist în domeniul energiei și director al companiei ucrainene de consultanță A-95, citat de Reuters: „În iunie, rafinăria Kremenciug, care a fost lovită de zeci de rachete de croazieră și balistice, a fost în cele din urmă distrusă”.

Combustibil din India via România și Turcia

Ca urmare, Ucraina s-a orientat spre importuri urgente, iar India – deși este un furnizor atipic, a devenit o sursă viabilă datorită prezenței carburanților produși în India pe piața internațională.

„Piața s-a grăbit să cumpere ce era disponibil. Iar ce era disponibil era India. Noi nu o transportăm – traderii internaționali o duc în Turcia și România, iar noi cumpărăm ce este deja acolo”, a explicat Kuiun.

El a adăugat că motorina indiană respectă standardele post-sovietice, inclusiv cele ucrainene, și că o parte din acest combustibil a fost achiziționat chiar de Ministerul Apărării din Ucraina. Potrivit analistului ucrainean, motorina indiană a ajuns să dețină o cotă de aproximativ 10% din piața Ucrainei, o proporție neașteptată până acum.

Înainte de invazia rusă din 2022, Ucraina își asigura motorina în principal din Belarus și Rusia. Ulterior, importurile s-au orientat către țările europene din vest.

Totuși, conform datelor oferite de compania A-95, în prima jumătate a anului 2025, importurile de motorină au scăzut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 2,74 milioane de tone.