UE este capabilă să satisfacă cererea de gaze pe timpul iernii în ciuda stocurilor extrem de scăzute

Uniunea Europeană este capabilă să satisfacă cererea de gaze pe timpul iernii , dar stocurile actuale sunt „de nivel istoric scăzut” și vor trebui monitorizate îndeaproape, a subliniat organizația operatorilor europeni de gaze (ENTSOG) joi, potrivit Le Figaro.

„Menținerea unor livrări substanțiale de gaze naturale lichefiate pe tot parcursul iernii rămâne esențială ”, subliniază agenția într-un raport. „Dacă disponibilitatea GNL rămâne limitată, stocurile ar putea scădea mult sub 30% până la sfârșitul iernii, crescând vulnerabilitatea sistemului la o val de frig târzie”, potrivit ENTSOG.