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UE este capabilă să satisfacă cererea de gaze pe timpul iernii în ciuda stocurilor extrem de scăzute

Acțiunile ar putea scădea mult sub 30% până la sfârșitul iernii.
UE este capabilă să satisfacă cererea de gaze pe timpul iernii în ciuda stocurilor extrem de scăzute
Sursă foto: Pixabay. Fotografie cu caracter ilustrativ.
Laurentiu Marinov
08 oct. 2026, 16:40, Economic
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Uniunea Europeană este capabilă să satisfacă  cererea de gaze pe timpul iernii , dar stocurile actuale sunt „de nivel istoric scăzut” și vor trebui monitorizate îndeaproape, a subliniat organizația operatorilor europeni de gaze (ENTSOG) joi, potrivit Le Figaro.

„Menținerea unor livrări substanțiale de gaze naturale lichefiate pe tot parcursul iernii rămâne esențială ”, subliniază agenția într-un raport. „Dacă disponibilitatea GNL rămâne limitată, stocurile ar putea scădea mult sub 30% până la sfârșitul iernii, crescând vulnerabilitatea sistemului la o val de frig târzie”, potrivit ENTSOG.

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