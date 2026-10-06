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UE se teme de China. Ce măsură radicală propun Franța și Germania

Franța și Germania vor ca UE să creeze un mecanism prin care să poate fi stopate practicile comerciale neloiale. Deși nu este menționată nicio țară, măsura vizează China. Deficitul comercial al UE cu China a atins 360 de miliarde de euro anul trecut.
UE se teme de China. Ce măsură radicală propun Franța și Germania
Sursă foto: Hepta via Mediafax Foto
Petru Mazilu
06 oct. 2026, 11:20, Economic
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Franța și Germania au trimis o scrisoare comună către președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, prin care solicită crearea unui nou mecanism european. Potrivit Clash Report, este vorba despre un mecanism care permite „oprirea de urgență” a practicilor comerciale neloiale.

Concret, mecanismul ar permite excluderea imediată de pe piața unică europeană a unei țări care folosește astfel de practici. Nicio țară nu este menționată în demersul franco-german. Totuși, este evident că măsura vizează China.

Cum va funcționa mecanismul propus de Franța și Germania

Conform propunerii, mecanismul ar putea fi activat în câteva zile, nu în ani, și ar putea varia de la blocarea unui singur produs până la excluderea unei întregi țări.

Implicarea Germaniei în inițiativă reprezintă o schimbare majoră a politicii externe germane. În trecut, Germania a militat pentru protejarea comerțului său cu China, iar acum propune cea mai strictă propunere comercială din UE

Deficit comercial uriaș de aproximativ 1 miliard de euro pe zi

Deficitul comercial al UE cu China a atins 360 de miliarde de euro anul trecut. Este un nivel record de aproximativ 1 miliard de euro pe zi. Situația a fost descrisă de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, drept „nesustenabilă” în cadrul discursului ei despre starea UE.

Dezechilibrul masiv pune o presiune uriașă pe competitivitatea industrială a Europei, existând avertismente că doar în cursul acestui an ar putea să dispară peste 300.000 de locuri de muncă pe continent.

Statisticile arată că Uniunea Europeană importă anual bunuri din China de peste 560-570 de miliarde de euro, în timp ce exporturile abia ating pragul de 190-200 de miliarde de euro. Peste 97% din importurile UE din China sunt reprezentate de echipamente electrice, mașini și componente mecanice. Singurul sector în care UE menține un excedent comercial cu China este cel al serviciilor.

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