Un aeroport uriaș, care va concura cu Heathrow și Dubai, va fi construit într-o țară din apropierea României

Un aeroport uriaș va fi construit într-o țară din apropierea României. Este vorba despre un proiect grandios care va fi realizat în Polonia. Aeroportul ar trebui să se deschidă în 2031 și să rivalizeze cu celebrele aeroporturi Heathrow-Londra și Dubai Internațional.
13 ian. 2026, 11:22, Economic

Un aeroport uriaș care își propune să devină un hub aviatic pentru Europa va fi construit la Varșovia, potrivit Express. Centralny Port Komunikacyjny (CPK) este un proiect de 27 de miliarde de euro care urmează să se termine în 2032. Acesta va gestiona până la 44 de milioane de pasageri anual și va avea dotări de lux, dorind să rivalizeze cu Heathrow din Londra și cu Dubai International.

Recent, proiectul a făcut progrese semnificative, pe listă aflându-se aprobarea oficială a designului terminalului de pasageri. Practic, eliberarea autorizației arată că proiectul trece la următoarea fază de dezvoltare.

Lucrările la CPK trebuie să înceapă în 2026 și vor integra atât transportul aerian, cât și pe cel feroviar de mare viteză. Proiectul de miliarde de euro prevede construirea unei stații de cale ferată subterane ca parte a Liniei Feroviare de Mare Viteză Varșovia. Sistemul feroviar ar putea să fie finalizat până în 2029, în timp ce aeroportul va fi complet operațional până în 2032.

Un aeroport uriaș pentru Europa

Designul ambițios își propune să revoluționeze conectivitatea pe întreg continentul european. Proiectul include aproximativ 140 de ghișee de check-in, cu posibilitatea de a se extinde până la 170 pe măsură ce cererea de pasageri crește. Totodată, terminalul va avea peste 20 de puncte de contact pentru diferite tipuri de avion. Noul aeroport va fi de trei ori mai mare decât cel actual din Varșovia.

La început, noul obiectiv își propune să primească până la 34 de milioane de pasageri anual, dar planul este de a crește până la 44 de milioane. Uriașul aeroport ar putea să asigure o „cotă semnificativă din traficul aerian al Europei” și să devină un hub multimodal.

Totuși, experții se întreabă dacă viitorul aeroport poate concura cu unitățile din Orientul Mijlociu în ciuda investiției uriașe. Acolo se află cel mai mare aeroport din lume, Aeroportul Internațional Regele Fahd din Arabia Saudită, dar și cel mai aglomerat, Aeroportul Internațional Dubai. Ca exemplu, Dubai va gestiona gestioneze 100 de milioane de pasageri până la sfârșitul anului viitor, cu mult peste orice aeroport din Europa.

Recomandarea video

