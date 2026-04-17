Un mare aeroport european se va închide timp de o lună

Aeroportul internațional Santiago-Rosalía de Castro va fi închis între 23 aprilie și 27 mai pentru lucrări de modernizare, potrivit Express. Este al doilea cel mai aglomerat aeroport din nordul Spaniei. Timp de 34 de zile nu vor fi nici decolări, nici aterizări pe aeroportul din Galicia ceea ce va afecta sute de curse și mii de pasageri.

Aeroportul va fi închis pentru că pista va fi din nou asfaltată. Restricția îi va afecta și pe turiștii numeroși care vizitează nordul Spaniei. De asemenea, le va da bătăi de cap pelerinilor din întreaga lume care în fiecare primăvară parcurg Camino de Santiago în Galicia.

Marile companii aeriene își vor modifica temporar rutele folosind aeroporturile din apropiere A Coruña și Vigo. Ceva mai departe este aeroportul Barcelona, dar pot fi luate în calcul și aeroporturile din Porto și Madrid.