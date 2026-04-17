Prima pagină » Economic » Un mare aeroport european se va închide timp de o lună

Un mare aeroport european se va închide timp de o lună

Un mare aeroport din Europa se va închide timp de o lună. Toate zborurile vor fi anulate începând de săptămâna viitoare pentru a permite desfășurarea unor lucrări de modernizare. Companiile aviatice vor folosi alte aeroporturi.
Un mare aeroport european se va închide timp de o lună
sursa foto: pixabay
Petru Mazilu
17 apr. 2026, 15:34, Economic

Aeroportul internațional Santiago-Rosalía de Castro va fi închis între 23 aprilie și 27 mai pentru lucrări de modernizare, potrivit Express. Este al doilea cel mai aglomerat aeroport din nordul Spaniei. Timp de 34 de zile nu vor fi nici decolări, nici aterizări pe aeroportul din Galicia ceea ce va afecta sute de curse și mii de pasageri.

Aeroportul va fi închis pentru că pista va fi din nou asfaltată. Restricția îi va afecta și pe turiștii numeroși care vizitează nordul Spaniei. De asemenea, le va da bătăi de cap pelerinilor din întreaga lume care în fiecare primăvară parcurg Camino de Santiago în Galicia.

Marile companii aeriene își vor modifica temporar rutele folosind aeroporturile din apropiere A Coruña și Vigo. Ceva mai departe este aeroportul Barcelona, dar pot fi luate în calcul și aeroporturile  din Porto și Madrid.

Recomandarea video

Ce facem în weekend în București / Lista evenimentelor
G4Media
Tabel ninsori | Care sunt cele 11 localități din România în care se întorc ninsorile + pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor ANM și Accuweather
Gandul
Noua iubită a lui Valentin Sanfira a făcut haos în familia lui Liviu Dragnea: 'I-a băgat mâinile în gât'
Cancan
Un turist care s-a cazat de mai multe ori la hotelul Simonei Halep a lăsat un mesaj pentru personal: „Ne simțim întotdeauna așa”
Prosport
Iranul anunță deschiderea totală a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale, dar cu o condiție esențială/ Trump: „Am țipat la iranieni toată ziua”
Libertatea
Cristina Demetrescu avertizează: Această zodie va avea mari probleme de sănătate în această primăvară
CSID
1 gram echivalează cu 28.400 de litri de benzină. Vehiculul nuclear care promite autonomie uriașă
Promotor