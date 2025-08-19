Un mare retailer sportiv închide o rețea de 130 de magazine în vestul Europei după începerea procedurii de faliment 

Intersport își epuizează timpul. Centrala spaniolă de achiziții de modă și echipamente sportive a fost trimisă în lichidare de către tribunal, după ce nu a reușit să obțină aprobarea băncilor și a creditorilor pentru planurile alternative menite să evite falimentul, care includeau o reducere a datoriilor de până la 70%. Potrivit publicației El Economista, Tribunalul nr. 3 din Barcelona a dispus lichidarea celor trei societăți care formează grupul: Intersport SL, Intersport Retail One SL și Intersport CCS SA, scrie modaes.com.

Centrala de achiziții se confruntă cu dificultăți economice de mai mulți ani, care au dus, la începutul acestui an, la intrarea în insolvență. După mai multe luni de căutare a unui investitor dispus să preia o parte din afacere, fără rezultate concrete, compania a prezentat în iulie creditorilor două planuri alternative la lichidare, dintre care unul trebuia aprobat cu o majoritate de două treimi. Printre creditori se numără atât mari entități bancare, precum Banco Sabadell sau BBVA, cât și furnizori precum Nike și Puma.

De acum înainte, administratorul judiciar – cabinetul RCD Legal – va prezenta în septembrie regulile lichidării, cu obiectivul de a încerca vânzarea afacerii păstrând cât mai mult din unitățile productive și, astfel, cât mai multe locuri de muncă. Intersport Franța și-a exprimat deja interesul pentru preluarea unei părți din activele centralei de achiziții din Spania.

Intersport Franța vrea să preia cele 130 de magazine

Compania franceză a arătat interesul de a prelua o parte din rețeaua de active a Intersport Spania, care include până la 130 de magazine, încă de la începutul procesului de insolvență. Oferta companiei franceze viza preluarea controlului asupra activelor firmei, respectiv licența de distribuție și acțiunile deținute de filiala spaniolă la compania-mamă din Elveția. Totuși, compania nu accepta să preia și datoriile.

Opțiunile prezentate de companie creditorilor prevedeau fie o reducere de 70% a datoriei, cu restul de 30% plătit în patru ani, fie o reducere de 30%, cu 70% de achitat pe o perioadă de zece ani. Prin aceste planuri, Intersport încerca să facă față unui pasiv de între 14 și 30 de milioane de euro în fiecare dintre societăți. Totuși, cifra finală nu corespunde sumei datoriilor celor trei firme, întrucât există pasive încrucișate între ele.

Deocamdată, magazinele vor continua să funcționeze cel puțin până la sfârșitul verii. Chiar dacă unitățile sunt încă operaționale, site-ul Intersport a fost dezactivat încă de la începutul verii din cauza lipsei de stocuri.