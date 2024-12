Un succes românesc cu parfum italian. Cum a reuşit o mică agenţie care a pornit la drum cu un singur om să lucreze cu cele mai mari branduri hoteliere din ţară?

Dedalo este un business pornit în 2008 de către Teodora Lazăr, un business care astăzi mobilează unele dintre cele mai importante proiecte hoteliere din ţară, printre care se numără Swissotel din Poiana Braşov şi altele. Dedalo reprezintă în România 28 de branduri premium de mobilier italian, precum Ditre Italia, Dorelan, Calligaris, Ethimo şi Slamp.

Compania a fost înfiinţată acum 16 ani şi a avut în portofoliu iniţial doar trei mărci, iar singurul angajat era chiar fondatoarea, Teodora Lazăr. Ea a urmat facultatea de comunicare şi relaţii publice în Cluj-Napoca. Pe parcursul studiilor, a lucrat într-o agenţie de publicitate. Apoi, a plecat în Italia, unde a activat în acelaşi tip de business, o agenţie care avea diferiţi clienţi din industria mobilei.

„În cadrul acestei agenţii, exista şi divizia de design de produs. Se desenau produse pentru brandurile de mobilier. În cei doi ani în care am lucrat în companie ca marketing manager, am avut ocazia să descopăr foarte multe branduri, să intru în această lume a designului, care a devenit pentru mine o pasiune. Aveam totodată acest vis, undeva ascuns într-un sertar, să devin antreprenor“, spune Teodora Lazăr, prezentă în cadrul emisiunii ZF 15 minute cu un antreprenor, un proiect Ziarul Financiar şi Alpha Bank.

După finalizare studiilor, ea a decis să se mute în Italia, în zona Treviso, unde mulţi producători de mobilă din Italia îşi au fabricile. Totuşi, după doi ani petrecuţi în Cizmă, Teodora Lazăr a ales să se întoarcă în România pentru a deveni antreprenor.

„M-am întors în România după doi ani şi am deschis agenţia Dedalo, care făcea acelaşi lucru pe care îl face şi astăzi. Doar că businessul a evoluat. Atunci eram doar eu. Am început totul de la zero, aveam trei cataloage în geantă şi băteam la uşile showroom-urilor, la uşile studiourilor de arhitectură, ca să le prezint brandurile pe care le aveam în portofoliu“, povesteşte ea.