Unde au crescut salariile și unde au scăzut: vestul și centrul României conduc, sudul țării rămâne tot în urmă

Salariul mediu net la nivel național a ajuns la aproximativ 5.518 lei în ianuarie 2026, în creștere cu circa 3,6% față de aceeași lună din 2025. În spatele acestei medii se află însă o realitate mult mai fragmentată. Evoluția salariilor diferă semnificativ de la un județ la altul, iar creșterea generală „ascunde diferențe mari între regiuni”, potrivit datelor Institutului Național de Statistică (INS) centralizate de Economedia.

Puține județe cu salturi mari

Doar o mică parte dintre județe au înregistrat creșteri semnificative ale salariilor. În unele cazuri, majorările au ajuns la aproape 10% într-un an.

De exemplu, în Sibiu salariul mediu net a crescut cu 9,55%, până la 5.750 lei, iar în Mehedinți și Vâlcea avansurile au depășit 7%.

În marile centre economice, precum Cluj sau Iași, creșterile au fost mai moderate, de aproximativ 2–3%.

În schimb, în cele mai multe județe, salariile au crescut doar cu câteva procente, fără salturi semnificative.

O treime din țară: stagnare sau scăderi

Datele INS pentru ianuarie 2026 comparativ cu ianuarie 2025 arată că aproximativ o treime din județe se află în zona de stagnare sau aproape de stagnare, cu creșteri sub 1% sau chiar scăderi.

Cea mai mare scădere anuală a salariului mediu net se înregistrează în Olt, unde veniturile au coborât cu peste 5%, de la 5.234 lei la 4.972 lei. Scăderi se mai văd și în Bacău și Hunedoara, unde salariile au scăzut cu peste 3%.

În alte județe, salariile au rămas aproape neschimbate: în Caraș-Severin nu se observă nicio creștere, iar în Constanța, Maramureș sau Bistrița-Năsăud avansul este sub 1%.

Capitala rămâne lider, dar nu mai crește cel mai rapid

Bucureștiul continuă să domine clasamentul salariilor, cu un nivel mediu net de 7.073 lei în ianuarie 2026 și o creștere de aproape 5% față de aceeași lună a anului trecut.

Cu toate acestea, ritmul de creștere a fost depășit de unele județe din țară, unde salariile sunt mai mici, dar au crescut mai rapid.

Diferențe mari între regiuni

La nivel regional, decalajele rămân foarte mari. Regiunea București–Ilfov are cel mai ridicat salariu mediu net, de aproximativ 6.360 de lei, în timp ce regiunea Nord-Est rămâne la coada clasamentului, cu circa 4.449 de lei.

Diferența dintre cele două depășește 1.900 de lei, ceea ce arată un decalaj clar între zonele dezvoltate și cele mai slab dezvoltate.

Regiunile cu cele mai rapide creșteri

Cele mai mari creșteri procentuale ale salariilor s-au înregistrat în sud-vestul Olteniei, în nord-vest și vestul țării, unde avansurile au depășit 6%.

În aceste regiuni, județe precum Mehedinți, Vâlcea sau Satu Mare au tras în sus media, chiar dacă nivelul salariilor rămâne sub cel din București.

Per ansamblu, chiar dacă media națională este în creștere, datele indică diferențe clare între zonele țării. Există județe în care salariile cresc rapid, dar de la niveluri mai mici, județe unde veniturile sunt mai mari, dar cresc mai lent și zone unde salariile stagnează sau chiar scad.