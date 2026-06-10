Zuckerberg anunță că Meta deschide primul său centru de date pentru inteligență artificială din India

Facilitatea va fi construită în Jamnagar, în statul indian Gujarat, și va avea o capacitate inițială de 168 MW, cu posibilitatea extinderii ulterioare. Centrul de date va fi construit de Reliance și închiriat de Meta pentru susținerea infrastructurii sale globale de inteligență artificială și a serviciilor destinate utilizatorilor din una dintre cele mai mari și mai dinamice piețe digitale din lume.

„Suntem mândri să colaborăm cu Reliance pentru construirea primului nostru centru de date dedicat inteligenței artificiale în India. Această facilitate de clasă mondială din Jamnagar ne va ajuta să ne extindem infrastructura AI la nivel global și să consolidăm investițiile pe termen lung în economia indiană”, a declarat Mark Zuckerberg, fondatorul și directorul executiv al Meta.

Potrivit companiei, centrul de date va funcționa cu energie regenerabilă și va utiliza apă desalinizată pentru sistemele de răcire. Meta va suporta integral costurile energiei și apei necesare operării facilității.

Investiția marchează un nou capitol al colaborării dintre Meta și Reliance, după ce compania americană a investit 5,7 miliarde de dolari în Jio Platforms în 2020, într-o tranzacție care a accelerat dezvoltarea serviciilor digitale și a conectivității în India.

Președintele Reliance Industries, Mukesh Ambani, a afirmat că proiectul demonstrează capacitatea Indiei de a deveni un actor important în revoluția globală a inteligenței artificiale.

„Construirea primului centru de date AI realizat la comandă pentru un lider tehnologic global de dimensiunea Meta arată că India este pregătită să se afle în avangarda revoluției inteligenței artificiale”, a declarat Ambani.

Acorduri pentru aproape 1 gigawatt de energie regenerabilă

În paralel, Meta a anunțat acorduri pentru aproape 1 gigawatt de energie regenerabilă în India. Compania va colabora pentru dezvoltarea unor proiecte solare și eoliene cu o capacitate de 837 MW în statele Rajasthan și Karnataka și pentru alte proiecte cu o capacitate de 88 MW în Tamil Nadu, Karnataka, Maharashtra și Uttar Pradesh.

Compania a precizat că aceste investiții fac parte din strategia sa globală de alimentare a operațiunilor cu energie 100% regenerabilă și de susținere a dezvoltării infrastructurii necesare noilor aplicații bazate pe inteligență artificială.