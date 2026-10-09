Guvernul alocă aproape 8 milioane de lei pentru școli. Unde vor ajunge banii

Guvernul a decis vineri să repartizeze 7.849.000 de lei pentru continuarea lucrărilor de amenajare și modernizare a grupurilor sanitare din 97 de unități de învățământ preuniversitar de stat. Banii vor fi folosiți și pentru asigurarea utilităților necesare funcționării acestora.

Școli cu toalete în curte, fără apă curentă și canalizare

Fondurile provin din bugetul Ministerului Educației și Cercetării și sunt destinate școlilor care au beneficiat de finanțare în 2025, dar în care lucrările nu au fost realizate sau finalizate până la finalul anului.

Banii vor ajunge la școli din județele Argeș, Bacău, Botoșani, Buzău, Caraș-Severin, Călărași, Constanța, Dolj, Gorj, Giurgiu, Ialomița, Iași, Mehedinți, Olt, Vaslui și Vrancea.

Finanțarea este destinată școlilor în care grupurile sanitare nu îndeplinesc condițiile corespunzătoare de igienă. În unele cazuri, toaletele sunt amplasate în exteriorul clădirilor și nu beneficiază de apă curentă și canalizare.

Ce obligații au autoritățile locale pentru finalizarea lucrărilor

Sumele vor fi transferate din bugetul Ministerului Educației și Cercetării către bugetele locale, prin intermediul inspectoratelor școlare județene.

Autoritățile locale vor răspunde de utilizarea fondurilor și de derularea procedurilor necesare realizării lucrărilor. Dacă banii alocați de Guvern nu sunt suficienți, primăriile vor trebui să asigure diferența necesară finalizării investițiilor.

Tot autoritățile locale vor suporta, acolo unde este cazul, cheltuielile pentru branșamentele la rețelele de apă potabilă și canalizare.

La finalizarea lucrărilor, grupurile sanitare trebuie să fie funcționale și racordate la apă curentă, canalizare, energie electrică și instalația de încălzire.

Îndeplinirea acestor condiții este necesară pentru obținerea autorizației sanitare de funcționare a școlilor.

Sumele care nu vor fi cheltuite până la sfârșitul anului 2026 vor fi returnate la bugetul de stat.