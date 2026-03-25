Muntenegru, acord de 26 de milioane de euro cu Nordex pentru energie eoliană

Muntenegru a anunțat miercuri semnarea unui contract de 26 de milioane de euro cu Nordex, companie germană care produce turbine eoliene, pentru dezvoltarea proiectului Gvozd II, parte a primului parc eolian al companiei de stat Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), responsabilă de producția și furnizarea de energie electrică.

Potrivit SeeNews, acordul vizează „furnizarea echipamentelor, instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța pe termen lung” pentru proiectul cu o capacitate de 21 MW.

Parcul eolian este dezvoltat pe platoul Krnovo, în vestul Muntenegrului, și va fi primul parc eolian din portofoliul EPCG, compania de stat responsabilă de producția și distribuția de energie în țară.

Energie pentru 35.000 de gospodării

Proiectul Gvozd II reprezintă o continuare a primei faze – parcul eolian Gvozd I, aflat deja în construcție și realizat tot de un consorțiu condus de Nordex. Noua etapă va adăuga trei turbine eoliene la cele opt planificate inițial. Astfel, capacitatea totală a proiectului va ajunge la 75,6 MW, iar producția anuală combinată va depăși 210 GWh – suficientă pentru aproximativ 35.000 de gospodării.

Doar Gvozd II va genera circa 63 GWh pe an și va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproape 137.000 de tone anual.

Când va produce energie

Compania de electricitate a statului Muntenegru estimează că prima fază, Gvozd I, va livra primele cantități de electricitate în rețea până la sfârșitul lunii martie, iar întreaga capacitate de aproximativ 75 MW va fi pusă în funcțiune până la finalul anului 2026.

Finanțare europeană

Proiectul este susținut de un împrumut de 26 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în completarea finanțării anterioare pentru prima etapă, de 82 de milioane de euro.

Energia din cărbune, la final

În prezent, sistemul energetic al Muntenegrului se bazează în principal pe hidrocentrale, dar și pe o centrală pe cărbune – TE Pljevlja – care produce circa 40–45% din energia țării.

Aceasta ar urma să fie închisă în următorii ani pentru a respecta regulile Uniunii Europene privind emisiile de CO₂. În acest context, investițiile în energie eoliană devin esențiale pentru tranziția către energie mai curată.