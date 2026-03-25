Muntenegru, acord de 26 de milioane de euro cu Nordex pentru energie eoliană

Producția de energie pe bază de cărbune se află pe ultima sută de metri și în Muntenegru, iar autoritățile accelerează investițiile în surse regenerabile.
Maria Miron
25 mart. 2026, 12:58, Știrile zilei

Muntenegru a anunțat miercuri semnarea unui contract de 26 de milioane de euro cu Nordex, companie germană care produce turbine eoliene, pentru dezvoltarea proiectului Gvozd II, parte a primului parc eolian al companiei de stat Elektroprivreda Crne Gore (EPCG), responsabilă de producția și furnizarea de energie electrică.

Potrivit SeeNews, acordul vizează „furnizarea echipamentelor, instalarea, punerea în funcțiune și mentenanța pe termen lung” pentru proiectul cu o capacitate de 21 MW.

Parcul eolian este dezvoltat pe platoul Krnovo, în vestul Muntenegrului, și va fi primul parc eolian din portofoliul EPCG, compania de stat responsabilă de producția și distribuția de energie în țară.

Energie pentru 35.000 de gospodării

Proiectul Gvozd II reprezintă o continuare a primei faze – parcul eolian Gvozd I, aflat deja în construcție și realizat tot de un consorțiu condus de Nordex. Noua etapă va adăuga trei turbine eoliene la cele opt planificate inițial. Astfel, capacitatea totală a proiectului va ajunge la 75,6 MW, iar producția anuală combinată va depăși 210 GWh – suficientă pentru aproximativ 35.000 de gospodării.

Doar Gvozd II va genera circa 63 GWh pe an și va contribui la reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu aproape 137.000 de tone anual.

Când va produce energie

Compania de electricitate a statului Muntenegru estimează că prima fază, Gvozd I, va livra primele cantități de electricitate în rețea până la sfârșitul lunii martie, iar întreaga capacitate de aproximativ 75 MW va fi pusă în funcțiune până la finalul anului 2026.

Finanțare europeană

Proiectul este susținut de un împrumut de 26 de milioane de euro acordat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, în completarea finanțării anterioare pentru prima etapă, de 82 de milioane de euro.

Energia din cărbune, la final

În prezent, sistemul energetic al Muntenegrului se bazează în principal pe hidrocentrale, dar și pe o centrală pe cărbune – TE Pljevlja – care produce circa 40–45% din energia țării.

Aceasta ar urma să fie închisă în următorii ani pentru a respecta regulile Uniunii Europene privind emisiile de CO₂. În acest context, investițiile în energie eoliană devin esențiale pentru tranziția către energie mai curată.

Recomandarea video

Pauza de cinci zile impusă de Trump oferă pușcașilor marini americani un timp prețios pentru a ajunge în apropierea Iranului
G4Media
10% în plus la pensie, pentru 4.600.000 de pensionari români, începând cu 1 ianuarie 2027
Gandul
Scandal uriaș la Pro TV după filmările unui reality-show cu Mihaela Rădulescu + A cerut daune de 100.000 de euro
Cancan
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Prosport
Patru tactici-cheie prin care Iranul poate forța retragerea SUA, chiar dacă nu poate câștiga războiul
Libertatea
Zodiile care au noroc pe toate planurile în luna aprilie. Cine sunt favoriții astrelor?
CSID
Mașinile electrice și hibride nu vor mai putea parca gratuit în București!
Promotor