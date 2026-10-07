Termocentrala Turceni, probleme repetate. Un grup energetic oprit accidental de 13 ori

Grupul 5 al Termocentralei Turceni s-a oprit luni dimineață în urma unei avarii. Angajații verifică acum instalația pentru a vedea amploarea problemei și dacă au fost afectate și alte componente.

Grupul 5 urma să intre în reparații programate

Ștefan Leu, directorul Sucursalei Electrocentrale Turceni, a explicat pentru Gorjeanul că Grupul 5 trebuia să intre de câteva săptămâni în reparații programate, pentru o perioadă de aproximativ trei săptămâni. Pentru începerea lucrărilor este așteptată aprobarea Dispeceratului Energetic Național.

„Orice grup energetic, indiferent cât de bun sau nou, are nevoie de reparații programate, anuale”. Dacă ar exista două grupuri, problema noastră nu ar fi majoră”, a spus directorul.

Ștefan Leu a explicat că eroziunea este un fenomen care apare în timpul funcționării instalației. Cărbunele injectat în cazan erodează în timp pereții acestuia, iar în cele din urmă pot apărea fisuri. Presiunea de lucru din cazan este de aproximativ 180-190 de bari.

În cazul avariei de luni, Leu a spus că eroziunea a dus la fisurarea și spargerea cazanului. El a precizat că nu au existat persoane rănite, deoarece incidentul s-a produs în interiorul instalației.

Reparația cazanului poate începe abia după ce se răcește turbina. Directorul Termocentralei Turceni a precizat că procesul este îngreunat de faptul că nu mai există un alt grup care să genereze abur. Durata reparației depinde de numărul țevilor afectate, iar pentru reabilitarea și repunerea în funcțiune a Grupului 5 sunt necesare aproximativ 48 de ore.

Grupul 4, închis în primăvară

Termocentrala Turceni nu poate apela în prezent la Grupul 4 pentru a suplini oprirea Grupului 5. Grupul 4 a fost închis în luna martie, iar ulterior a fost deconectat de la Sistemul Energetic Național și scos din licență.

Ștefan Leu a precizat că repunerea acestuia în funcțiune ar necesita o derogare de la legislația în vigoare. Potrivit directorului, acest lucru ar fi posibil doar în cazul unei situații de criză majoră, printr-un act normativ de urgență.

330.000 de tone de cărbune în depozitul termocentralei

În prezent, la Termocentrala Turceni lucrează 530 de angajați, dintre care 100 au fost preluați de la Termocentrala Ișalnița, ale cărei grupuri au fost închise.

În depozitul termocentralei se află aproximativ 330.000 de tone de cărbune. Potrivit lui Ștefan Leu, în cazul unor avarii este necesară inclusiv trecerea la un program de lucru prelungit pentru personalul implicat în intervenții.

În sectorul de reparații lucrează 120 de salariați, cu specializări și domenii diferite.

După remedierea avariei, Grupul 5 urmează să intre în programul de reparații planificate.