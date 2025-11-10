Prima pagină » Evenimente » Pașcani. Copil blocat în casă, adult blocat pe balcon, pompierii au intervenit cu autoplatforma

Pompierii au fost nevoiți să intervină pentru a salva un copil și un adult blocați într-un bloc din Pașcani. Copilul era în casă în timp ce adultul se afla pe balcon. Pompierii au folosit autoplatforma.
Petru Mazilu
10 nov. 2025, 21:03, Social

Potrivit ISU Iași, pompierilor li s-a cerut ajutorul pentru a salva două persoane blocate în interiorul și pe balconul unui apartament din Pașcani.

Un copil a rămas blocat în interiorul locuinței, în timp ce un adult, aflat pe balcon, nu mai putea reveni în siguranță în apartament, au explicat pompierii.

La fața locului s-au deplasat o autospecială de intervenție și o autoplatformă pentru salvări de la înălțime din cadrul Detașamentului de Pompieri Pașcani.

Salvatorii au deblocat ușile și au eliberat persoana rămasă pe balcon.