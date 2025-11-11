Prima pagină » Evenimente » Zeci de șefi de la Autoritatea Vamală Română vor fi trimiși în posturi de execuție

Zeci de șefi de la Autoritatea Vamală Română vor fi redistribuiți în posturi de execuție. Anunțul a fost făcut marți de reprezentanții AVR. Instituția începe astfel un proces amplu de reorganizare care nu-i îi va afecta și pe salariații din zona de execuție.
Foto: Facebook/Autoritatea Vamala Romana
Petru Mazilu
11 nov. 2025, 11:45, Evenimente

Autoritatea Vamală Română (AVR) anunță prin intermediul unui comunicat de presă că „inițiază un proces amplu de reorganizare instituțională, având ca obiectiv optimizarea structurii interne, creșterea eficienței operaționale și realizarea de economii importante la bugetul de stat, fără a afecta activitatea personalului din zona de execuție.”

Reorganizarea vizează eficientizarea controlului vamal, digitalizarea proceselor și utilizarea optimă a resurselor umane și tehnice, mai scrie în comunicat.

Concret, peste 300 de posturi de execuție neocupate vor fi completate prin redistribuirea persoanelor care își pierd funcțiile de conducere. Reducerea posturilor de conducere de la 68 la 39 va genera economii anuale de peste 6,2 milioane de lei la cheltuielile salariale, au stabilit cei de la AVR.

Reorganizarea nu presupune reduceri de personal, ci o reechilibrare a resurselor în favoarea activităților operative, a mai transmis AVR.

„Activitatea vamală nu se poate face doar din birou. Reorganizarea urmărește eficientizarea controlului și supravegherii vamale, creșterea transparenței, îmbunătățirea serviciilor pentru agenți economici și cetățeni și utilizarea mai eficientă a resurselor umane și tehnice pentru consolidarea capacității operaționale, combaterea traficului ilicit și protejarea intereselor economice ale statului”, a declarat Alexandru Bogdan Bălan, președintele Autorității Vamale Române.

Ce presupune reorganizarea

Principalele măsuri ale reorganizǎrii includ comasarea și restructurarea direcțiilor vamale, întărirea structurilor de control, implementarea de soluții digitale pentru o vămuire mai rapidă și transparentă și optimizarea utilizării resurselor umane și tehnice.

Președintele AVR a declarat că prioritatea noii conduceri este sprijinirea lucrătorilor vamali de execuție, care se confruntă zilnic cu dificultăți în teren. Un exemplu concret îl reprezintă redistribuirea autospecialelor utilizate anterior de conducerea centrală către birourile teritoriale, unde lipsa mijloacelor de transport afectează activitatea zilnică a personalului vamal.

„Cunosc bine problemele lucrătorilor vamali de execuție, pentru că provin din rândul acestora. În Portul Constanța, inspectorii parcurg zeci de kilometri zilnic între birouri și scannere, având la dispoziție doar câteva mașini vechi, întreținute din resurse proprii. Situații similare există în multe birouri din teritoriu, în timp ce la București zeci de autospeciale erau la dispoziția conducerii centrale”, a adăugat Bălan.

Activitatea birourilor vamale se va desfășura normal pe întreaga perioadă a reorganizării.

