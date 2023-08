5 august 1858 - Este finalizat primul cablu telegrafic transatlantic din istorie

Cyrus West Field (30 noiembrie 1819 - 12 iulie 1892) a fost un om de afaceri şi finanţist american care, împreună cu alţi antreprenori, a creat Atlantic Telegraph Company şi a construit primul cablu telegrafic peste Oceanul Atlantic în 1858.

Cyrus West Field s-a născut în Stockbridge, Massachusetts, fiind fiul unui preot congregaţionalist şi al unei fiice a unui căpitan revoluţionar. A fost fratele reformatorului juridic David Dudley Field şi al judecătorului Curţii Supreme a SUA, Stephen J. Field.

Când avea 15 ani, Field a venit la New York, unde a fost angajat ca băiat de birou la A.T. Stewart & Co., primul magazin universal din oraş. A intrat într-un stagiu de afaceri şi a câştigat 50 de dolari în primul an ca funcţionar de depozit; salariul i-a fost dublat în anul următor.

După trei ani, s-a întors la Stockbridge, dar s-a întors la New York mai târziu în cariera sa.

Field s-a căsătorit cu Mary Bryan Stone pe 2 decembrie 1840, la două zile după ce a împlinit douăzeci şi unu de ani, şi au avut şapte copii.

Deşi Field avea multe opţiuni de carieră disponibile, el a ales afacerile. A fost o mişcare bună pentru Field. La început, a lucrat pentru fraţii săi, David Dudley Field Jr. şi Matthew Dickinson Field.

În 1838, el a acceptat o ofertă de la fratele său Matthew de a-i deveni asistent în afacerea de fabricare a hârtiei, Columbia Mill, din Lee, Massachusetts. În primăvara anului 1840, el a intrat în afaceri singur, fabricând hârtie în Westfield, Massachusetts. În acelaşi an, el a devenit partener junior în E. Root & Co., o firmă de hârtie en-gros cu sediul în New York, cu responsabilităţi de a supraveghea clienţii şi de a efectua vânzări departe de New York.

După şase luni, E. Root & Co. a eşuat lăsând datorii mari. [necesită citare] Field a negociat cu creditorii, a dizolvat vechea firmă şi a început un nou parteneriat cu cumnatul său, Joseph F. Stone, înregistrat ca Cyrus W. Field & Co.

El a rămas în afaceri şi furniza materiale pentru fabricile din nord-est, cum ar fi cele deţinute de Crane & Company, şi cumpăra produsul finit en-gros. Prin munca sa grea şi orele lungi, tânărul comerciant de hârtie a reuşit să ramburseze datoriile stabilite şi să reuşească în afaceri prin servirea presei centrale şi a nevoii de acţiuni şi obligaţiuni, devenind în cele din urmă unul dintre cei mai bogaţi oameni din New York. În martie 1853, el a rambursat toate datoriile anulate anterior din cauza insolvabilităţii E. Root & Co., în sumă integrală cu dobândă, fără să fie obligat legal să o facă.

Deşi Field era bogat şi respectat, el nu era mulţumit de viaţa sa şi căuta noi provocări. El s-a interesat de o propunere de a construi un cablu telegrafic transatlantic. El a fost unul dintre fondatorii (1854) ai New York, Newfoundland and London Telegraph Company, format pentru a realiza proiectul. Doi ani mai târziu, el a ajutat la organizarea unei companii britanice, Atlantic Telegraph Company.

În august 1857, au fost făcute primele dintre mai multe încercări nereuşite de a pune un cablu. Succesul a fost obţinut în cele din urmă în iulie 1866, iar Field a fost aclamat pe ambele maluri ale Atlanticului. Mai târziu, el s-a aventurat în alte întreprinderi. În 1877, el a cumpărat o participaţie majoritară în New York Elevated Railroad Company şi timp de trei ani a servit ca preşedinte al acesteia. Field a lucrat şi cu Jay Gould în dezvoltarea Wabash Railroad şi a devenit proprietarul unui ziar din New York, Mail and Express. Field a suferit însă pierderi financiare mari în ultimii săi ani.