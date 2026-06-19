74 de lovituri de bici pentru o melodie: sentință dură pentru o vedetă din Iran

Autoritățile iraniene au condamnat-o pe cântăreața Parastoo Ahmadi și pe alți opt membri ai echipei sale artistice la 74 de lovituri de bici, potrivit unor documente judiciare consultate de avocați și organizații pentru drepturile omului.

Decizia ar fi fost pronunțată de un tribunal din provincia Qom și vizează un concert transmis online în decembrie 2024, relatează The Guardian. În cadrul spectacolului, artista a apărut fără hijab și a interpretat un cântec patriotic care a devenit rapid viral pe internet.

Pe lângă pedeapsa corporală, cei vizați ar fi primit interdicția de a părăsi țara și de a desfășura activități artistice timp de doi ani.

Acuzații privind conținutul publicat online

Potrivit documentelor citate de organizații pentru drepturile omului, autoritățile au invocat acuzații legate de încălcarea normelor de moralitate publică prin producerea și distribuirea online a unui conținut considerat „imoral”.

Agenția oficială a sistemului judiciar iranian nu a publicat până în prezent decizia. Cu toate acestea, mai mulți avocați și activiști susțin că documentele sunt autentice.

Parastoo Ahmadi, în vârstă de 29 de ani, a fost reținută pentru scurt timp după difuzarea concertului. Ulterior, ea și mai mulți muzicieni au fost eliberați, însă cazul a continuat în instanță.

În prezent, înregistrarea spectacolului a strâns milioane de vizualizări pe platforma YouTube.

Critici din partea organizațiilor pentru drepturile omului

Reprezentanți ai organizațiilor internaționale au condamnat sentința și au descris-o drept un nou exemplu al presiunilor exercitate asupra artiștilor care contestă normele impuse de regim.

Bahar Ghandehari, director pentru advocacy în cadrul Center for Human Rights in Iran, a declarat că pedepsirea unei femei pentru simplul fapt că a cântat fără hijab demonstrează că situația drepturilor omului din Iran rămâne neschimbată.

La rândul său, avocatul pentru drepturile omului Moein Khazaeli a susținut că legislația penală iraniană nu incriminează în mod explicit interpretarea muzicală sau publicarea unor opere muzicale de către femei.

Acesta a afirmat că aplicarea unei pedepse corporale în astfel de cazuri ridică probleme serioase privind respectarea obligațiilor internaționale ale statului iranian.

Temeri privind intensificarea represiunii culturale

Cazul a stârnit reacții și în rândul artiștilor iranieni din exil. Actrița iraniano-britanică Nazanin Boniadi a declarat că sentința arată continuitatea mecanismelor de represiune împotriva femeilor și a vocilor critice.

Alți artiști au descris concertul susținut de Ahmadi drept un simbol al rezistenței culturale. Ei susțin că, în Iran, simplul act de a crea și de a performa în afara limitelor impuse de cenzură a devenit o formă de protest.

Cazul Parastoo Ahmadi este privit de numeroși activiști ca un nou semnal al tensiunilor dintre autorități și mediul artistic, într-un context în care libertatea de exprimare continuă să fie atent monitorizată de regimul de la Teheran.