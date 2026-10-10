Prima pagină » Știri externe » „A fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor – subliniez: tuturor” | Dmitri Medvedev îi sperie pe ruși cu Europa

„A fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor – subliniez: tuturor” | Dmitri Medvedev îi sperie pe ruși cu Europa

Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, le-a recomandat rușilor să evite călătoriile în țările europene. El susține că orice cetățean rus riscă să fie arestat pe fondul ostilității față de Rusia.
„A fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor - subliniez: tuturor” | Dmitri Medvedev îi sperie pe ruși cu Europa
Sursa foto: Ekaterina Shtukina, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP
Luiza Moldovan
10 oct. 2026, 04:46, Știri externe
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Medvedev a sugerat, de asemenea, că Moscova ar putea reține mai mulți cetățeni europeni și americani pentru a-i folosi în schimburi cu ruși deținuți în străinătate, potrivit Kyiv Post.

Declarațiile au fost publicate vineri, 9 octombrie, pe Telegram și pe platforma rusă MAX, după reținerea în Muntenegru a lui Mihail Zvincuk, fondatorul canalului pro-război Rybar de pe Telegram, a soției sale și a altor trei persoane.

Medvedev a susținut că în Europa a fost declanșată o campanie împotriva cetățenilor ruși. „Practic, a fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor – subliniez, tuturor”, a scris acesta.

Medvedev spune că nici invitațiile, nici vizele nu oferă protecție

Medvedev a calificat drept o greșeală călătoriile rușilor în țările europene, chiar și atunci când au motive întemeiate sau obiective importante.

Potrivit lui Medvedev, vizele, invitațiile și alte garanții nu oferă protecție împotriva unei eventuale arestări.

El a susținut, fără a prezenta dovezi în declarațiile citate, că rușii ar putea deveni ținte în special dacă vorbesc despre ceea ce consideră a fi adevărul în legătură cu statele occidentale, Uniunea Europeană și conducerea Ucrainei, pe care a descris-o în termeni denigratori.

Medvedev sugerează reținerea unor cetățeni occidentali

Oficialul rus a mers mai departe și a propus extinderea grupului de persoane deținute de Rusia care ar putea fi folosite în schimburi pentru eliberarea cetățenilor ruși aflați în închisori în străinătate.

„Este foarte posibil să fie nevoie să completăm lista persoanelor disponibile pentru schimb cu europeni și americani”, a scris Medvedev, folosind un limbaj jignitor la adresa acestora.

El a susținut că aceasta ar fi singura modalitate de a obține eliberarea rușilor deținuți în alte țări.

Rusia a participat în trecut la schimburi de prizonieri cu state occidentale

În august 2024, un astfel de acord a dus la eliberarea jurnalistului Evan Gershkovich, de la The Wall Street Journal, și a fostului pușcaș marin american Paul Whelan, alături de mai mulți opozanți ruși.

Schimburile de acest tip au alimentat dezbaterile privind riscul ca folosirea cetățenilor străini în negocieri să încurajeze noi detenții motivate politic.

Declarațiile lui Medvedev au venit după reținerea lui Mihail Zvincuk și a altor patru persoane în Muntenegru.

Recomandarea video

Ancheta Comisiei Europene pe TikTok și alegerile prezidențiale din 2024, după doi ani: Verificările pot include informații și din alte scrutinuri europene
G4Media
Cine este Raluca, fosta sportivă care a întors două scaune la Vocea României » Nepoata unui fost mare antrenor
GSP.ro
ONU avertizează că transmiterea în direct a execuției lui Nidal Hasan ar fi tortură. Premierul olandez critică decizia SUA
Gandul
EA este soția chirurgului potent, înșelată în repetate rânduri cu vedeta Antena 1. Ce a făcut la scurt timp după ce au reluat amantlâcul
Cancan
„Zeiță”. Bianca Drăgușanu, fosta iubită a „Prințului” Adrian Cristea, apariție răvășitoare
Prosport
Luca Niculescu a anunțat când vrea să depună în Parlament lista de miniștri și programul de guvernare: „Am văzut deschiderea de a vota un guvern. Toate variantele sunt pe masă”
Libertatea
Un bebeluș de doar 11 zile, diagnosticat cu o tumoră cerebrală după ce medicii au observat o infecție minusculă la o unghie. Prin ce coșmar a trecut familia
CSID
Supraveghezi mașina parcată în fața curții / garajului? Dedeman are o cameră Wi-Fi redusă la 120 de lei
Promotor