„A fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor – subliniez: tuturor” | Dmitri Medvedev îi sperie pe ruși cu Europa

Medvedev a sugerat, de asemenea, că Moscova ar putea reține mai mulți cetățeni europeni și americani pentru a-i folosi în schimburi cu ruși deținuți în străinătate, potrivit Kyiv Post.

Declarațiile au fost publicate vineri, 9 octombrie, pe Telegram și pe platforma rusă MAX, după reținerea în Muntenegru a lui Mihail Zvincuk, fondatorul canalului pro-război Rybar de pe Telegram, a soției sale și a altor trei persoane.

Medvedev a susținut că în Europa a fost declanșată o campanie împotriva cetățenilor ruși. „Practic, a fost declarată o vânătoare asupra tuturor rușilor – subliniez, tuturor”, a scris acesta.

Medvedev spune că nici invitațiile, nici vizele nu oferă protecție

Medvedev a calificat drept o greșeală călătoriile rușilor în țările europene, chiar și atunci când au motive întemeiate sau obiective importante.

Potrivit lui Medvedev, vizele, invitațiile și alte garanții nu oferă protecție împotriva unei eventuale arestări.

El a susținut, fără a prezenta dovezi în declarațiile citate, că rușii ar putea deveni ținte în special dacă vorbesc despre ceea ce consideră a fi adevărul în legătură cu statele occidentale, Uniunea Europeană și conducerea Ucrainei, pe care a descris-o în termeni denigratori.

Medvedev sugerează reținerea unor cetățeni occidentali

Oficialul rus a mers mai departe și a propus extinderea grupului de persoane deținute de Rusia care ar putea fi folosite în schimburi pentru eliberarea cetățenilor ruși aflați în închisori în străinătate.

„Este foarte posibil să fie nevoie să completăm lista persoanelor disponibile pentru schimb cu europeni și americani”, a scris Medvedev, folosind un limbaj jignitor la adresa acestora.

El a susținut că aceasta ar fi singura modalitate de a obține eliberarea rușilor deținuți în alte țări.

Rusia a participat în trecut la schimburi de prizonieri cu state occidentale

În august 2024, un astfel de acord a dus la eliberarea jurnalistului Evan Gershkovich, de la The Wall Street Journal, și a fostului pușcaș marin american Paul Whelan, alături de mai mulți opozanți ruși.

Schimburile de acest tip au alimentat dezbaterile privind riscul ca folosirea cetățenilor străini în negocieri să încurajeze noi detenții motivate politic.

Declarațiile lui Medvedev au venit după reținerea lui Mihail Zvincuk și a altor patru persoane în Muntenegru.