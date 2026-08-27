A fost furat tezaurul orașului spaniol Villena. Jaful a durat doar 4 minute

Jaful de joi dimineață asupra celor peste 50 de obiecte, în principal din aur, din orașul spaniol Villena, a durat doar câteva minute, potrivit The Guardian.

„Alarma de la Muzeul Villena s-a declanșat în jurul orei 5:20 dimineața”, a declarat un purtător de cuvânt al consiliului local, adăugând că hoții părăsiseră clădirea până la ora 5:24.

Operațiunea a fost „super-rapidă și super-profesionistă”, a declarat purtătorul de cuvânt.

„Au luat cea mai mare parte a comorii”, le-a declarat jurnaliștilor, primarul orașului Villena, Fulgencio Cerdán.

„Suntem absolut devastați, chiar tremur. Adevărul este că pentru noi, cei din Villena, asta ne distruge. Face parte din moștenirea noastră, din bogăția noastră”, a spus Cerdán.

Cele 29 de brățări, 11 boluri, trei sticle și alte piese diverse din colecția păstrată în muzeul orașului provincial Alicante sunt în principal din aur, dar există și piese de argint, fier și chihlimbar, toate datând din jurul anului 1000 î.Hr. Comoara a fost descoperită în 1963 de arheologul José María Soler într-o navă scufundată în albia secată a unui râu din Villena.

Deși valoarea istorică a comorii este incalculabilă, numai aurul valorează aproximativ 1,7 milioane de euro, potrivit primarului.

Sistemele de securitate s-au activat

Hoții au sosit în mai multe vehicule și, se pare, au intrat în muzeu printr-o fereastră, potrivit reprezentantului adjunct al guvernului spaniol la Alicante, Manuel Pineda.

„Toate sistemele de securitate au fost activate”, potrivit purtătorului de cuvânt al lui Villena, care a insistat că nu a existat „nicio defecțiune” din partea muzeului.

Cu puțin timp înainte de jaf, o altă alarmă s-a declanșat la centrul sportiv al orașului, iar autoritățile investighează acum dacă a fost vorba de o diversiune creată de hoți, a adăugat purtătorul de cuvânt.