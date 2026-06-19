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A fost ridicată carantina pentru aproape toți pasagerii navei de croazieră afectată de hantavirus

Aproape toți pasagerii și membrii echipajului navei de croazieră lovită de un focar grav de hantavirus, care fuseseră puși în carantină în Olanda, au acum permisiunea de a se întoarce acasă, a declarat joi șeful OMS. Au fost identificate douăsprezece cazuri confirmate și un caz probabil legate de MV Hondius, inclusiv trei decese, într-un focar care a declanșat o alertă sanitară internațională.
A fost ridicată carantina pentru aproape toți pasagerii navei de croazieră afectată de hantavirus
Sursa foto: X
Laurentiu Marinov
19 iun. 2026, 04:48, Știri externe
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Nava cu pavilion olandez a plecat din Ushuaia, Argentina, pe 1 aprilie, oprindu-se pe insule îndepărtate din Atlanticul de Sud înainte de a se îndrepta spre nord, spre Capul Verde și apoi spre Tenerife, în Insulele Canare spaniole, unde pasagerii rămași au fost evacuați, potrivit Le Figaro. Nava de croazieră de explorare polară a acostat apoi pe 18 mai în portul Rotterdam, Olanda, cel mai mare port din Europa, cu un echipaj redus, forțat să intre în carantină în câteva săptămâni.

„Aproape toți pasagerii și membrii echipajului navei MV Hondius care au fost plasați în carantină în Olanda au acum voie să se întoarcă acasă, inclusiv cetățenii străini”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății, pe rețeaua X. El a adăugat că „nefiind raportate cazuri noi sau decese din 2 mai, situația rămâne stabilă”.

Sfârșitul focarului major de hantavirus

Pe 30 mai, nava a primit autorizație de întoarcere pe mare după operațiunile de curățare și dezinfecție. Iar pe 8 iunie, Saint Helena, unde debarcaseră mulți pasageri, a anunțat sfârșitul focarului major de hantavirus de pe îndepărtata insulă britanică, care găzduiește o comunitate unită de aproximativ 4.400 de persoane.

„Toate persoanele identificate drept contacte și care au fost obligate să se autoizoleze au încheiat cu succes perioada obligatorie de izolare de 42 de zile ”, a declarat guvernul insulei, adăugând că „nu mai există niciun risc pentru populație ” .

Transmis de rozătoare, hantavirusul este un virus rar pentru care nu există nici vaccin, nici tratament specific. Specia andină responsabilă de focarul de la bordul navei Hondius este singura tulpină cunoscută de hantavirus capabilă să fie transmisă de la un om la altul.

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