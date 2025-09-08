A început procesul bărbatului acuzat că a încercat să-l asasineze pe Donald Trump

În centrul acțiunii se află Ryan Routh, un muncitor în construcții de 59 de ani, acuzat că ar fi încercat să-l asasineze pe Donald Trump pe un teren de golf, în plină campanie electorală.

Originar din Carolina de Nord și Hawaii, Routh este judecat pentru cinci capete de acuzare, printre care tentativă de asasinat asupra unui candidat prezidențial, folosirea unei arme de foc pentru comiterea unei infracțiuni violente și deținerea unei arme cu seria ștearsă, potrivit ABC News.

S-a ascuns cu o pușcă pe terenul de golf

Conform procurorilor federali, în dimineața zilei de 15 septembrie 2024, Routh s-a ascuns cu o pușcă în vegetația de pe terenul de golf al lui Trump din Palm Beach, Florida. Cu Trump aflat la „doar o gaură distanță”, un agent al Serviciului Secret a observat arma și a deschis focul, determinându-l pe Routh să fugă. A fost arestat mai târziu, pe o autostradă din apropiere.

„Aceasta a fost o tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, dar am eșuat. Am dat tot ce am putut”, a scris Routh într-o scrisoare lăsată unui prieten înainte de incident, potrivit documentelor prezentate în instanță.

Americanul acuzat se apără singur

În mod surprinzător, inculpatul a ales să se apere singur, deși nu este avocat și nu are experiență juridică. A renunțat la apărătorii săi federali, dar aceștia vor fi prezenți în sală ca avocați de rezervă.

„„Este ridicol să mă reprezinte un străin care nu știe nimic despre mine. Îmi pare rău, știu că vă fac viața mai grea”, i-a scris acuzatul judecătoarei Aileen Cannon, cea care prezidează procesul. Cannon este judecătoare federală în Florida, numită în funcție de Donald Trump în 2020, fapt care a stârnit controverse în acest caz, având în vedere că președintele este chiar presupusa victimă a tentativei de asasinat. Routh a cerut anterior recuzarea ei, invocând o posibilă lipsă de imparțialitate, dar solicitarea i-a fost respinsă.

Judecătoarea i-a permis lui Routh să se reprezinte singur, dar a impus reguli stricte pentru a preveni „haosul calculat” pe care inculpatul pare că îl încurajează.

Cereri bizare și comportament haotic

Routh a devenit deja cunoscut în instanță pentru comportamentul excentric, solicitând, printre altele un „meci de golf pe viață și pe moarte” cu Trump, prezența unor „stripperi femei” în sala de judecată, să fie inclus într-un „schimb de prizonieri” sau un meci de bătaie cu președintele SUA.

„Cred că o bătaie ar fi mai distractivă pentru toți. Dați-mi cătușe și lăsați-l pe bătrânul gras să-și dea silința”, a scris Routh într-un document oficial.

Cererile i-au fost repinse, iar lista de martori propuși de Routh, care includea activiști palestinieni, un fost partener, propriul fiu și chiar pe Donald Trump, a fost considerabil redusă.

Procesul va dura între 2 și 4 săptămâni

Procurorii susțin că atacul a fost planificat cu luni înainte. Routh ar fi cumpărat o armă de grad militar, peste o duzină de telefoane preplătite și ar fi urmărit traseul campaniei lui Trump. Ar fi încercat chiar să cumpere arme antiaeriene de la o persoană despre care credea că este ucraineană.

„Am nevoie de echipament ca Trump să nu fie reales,” ar fi scris el într-o conversație interceptată de anchetatori. Într-o carte autopublicată, Routh i-ar fi încurajat pe cititori să-l asasineze pe Trump, criticându-l pentru politica sa externă față de Iran.

Procesul, care se desfășoară în tribunalul federal Alto Lee Adams din Fort Pierce, este așteptat să dureze între 2 și 4 săptămâni. Selecția juriului are loc în primele trei zile, iar declarațiile de deschidere sunt așteptate miercuri.

Juriul va fi anonim și parțial izolat pe durata procesului, fiind transportat zilnic de la o locație confidențială, pentru a preveni influențele externe sau riscurile de securitate.