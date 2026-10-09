A petrecut peste 20 de ani în închisoare, iar cazul său a devenit simbolul discriminării rasiale. Bărbatul care a înfruntat justiția americană a murit

Curtis Flowers, un bărbat de culoare din statul american Mississippi, a murit la vârsta de 56 de ani, potrivit medicului legist din comitatul Montgomery, relatează Mississippi Today.

Cauza decesului nu a fost comunicată imediat. Medicul legist a precizat că trupul neînsuflețit al bărbatului a fost descoperit miercuri, iar circumstanțele morții fac obiectul unei anchete.

Șase procese pentru aceleași patru crime

Cazul lui Curtis Flowers a început la 16 iulie 1996, când patru persoane au fost împușcate mortal într-un magazin de mobilă din Winona, Mississippi, situat la aproximativ 148 de kilometri nord de capitala statului, Jackson.

Victimele au fost proprietara magazinului și trei angajați.

Procurorul districtual de la acea vreme l-a trimis în judecată pe Flowers de șase ori pentru aceste crime. Bărbatul și-a susținut nevinovăția pe tot parcursul proceselor.

De fiecare dată, procesul s-a încheiat fie fără un verdict unanim al juriului, fie cu o condamnare anulată ulterior de o instanță superioară.

La cel de-al șaselea proces, procurorul districtual a obținut condamnarea lui Flowers, care a fost trimis pe culoarul morții.

Curtea Supremă a SUA a anulat condamnarea

În iunie 2019, Curtea Supremă a Statelor Unite a decis, cu șapte voturi la două, anularea condamnării.

Judecătorii au constatat că procurorul a exclus în mod intenționat persoane de culoare din juriul care îl condamnase pe Flowers.

Decizia a transformat cazul într-un reper juridic privind discriminarea rasială în selecția juraților și dreptul la un proces echitabil.

În decembrie 2019, Flowers a fost eliberat pe cauțiune, în așteptarea unui al șaptelea proces.

Ulterior, procurorul s-a retras din dosar, iar cazul a fost preluat de biroul procurorului general al statului Mississippi.

În septembrie 2020, un judecător a dispus retragerea definitivă a acuzațiilor de omor, la solicitarea procurorilor.

Despăgubiri de 500.000 de dolari după eliberare

După închiderea dosarului, un judecător a dispus ca statul Mississippi să îi plătească lui Curtis Flowers despăgubiri de 500.000 de dolari pentru detenția nedreaptă.

Echipa sa de avocați a transmis un mesaj după anunțarea morții, amintindu-și de Flowers ca de un om blând, care a rezistat în fața unor încercări extraordinare.

„Curtis a avut parte de multă amărăciune, dar el nu a fost un om plin de amărăciune. A fost blând. Și a rezistat”, au transmis avocații săi.