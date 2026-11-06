Accidentul feroviar din Spania readuce în atenție investițiile din fonduri UE. Parchetul European a deschis o nouă anchetă

Investigația vizează lucrări la sistemele de siguranță și comunicații de pe traseul unde, la sfârșitul lunii octombrie, s-a produs un accident tragic.

Procurorii europeni verifică trei instituții din Spania

Parchetul European a anunțat vineri, 6 noiembrie, că desfășoară activități de investigare la trei instituții spaniole, în cadrul unui dosar referitor la utilizarea fondurilor Uniunii Europene pentru infrastructura feroviară.

Verificările au loc la Administratorul Infrastructurii Feroviare (ADIF), Agenția de Stat pentru Siguranță Feroviară (AESF) și Curtea de Conturi a Spaniei.

Potrivit comunicatului EPPO, ancheta urmărește să stabilească dacă au existat fraude în legătură cu finanțările europene alocate renovării și modernizării sistemelor de siguranță, semnalizare și comunicații de pe linia feroviară de mare viteză care leagă Madridul de Sevilla.

Este vorba despre aceeași rută pe care, la 28 octombrie, s-a produs un accident tragic în apropierea localității Urda, din provincia Toledo.

Autoritățile europene nu au precizat dacă există o legătură directă între presupusele nereguli financiare investigate și accidentul feroviar.

Ancheta a fost deschisă din proprie inițiativă

Investigația este coordonată de biroul Parchetului European din Madrid și beneficiază de sprijinul Unității Centrale Operaționale (UCO) din cadrul Guardia Civil, una dintre principalele structuri de investigații ale autorităților spaniole.

Un element important este faptul că procurorii europeni au decis să deschidă dosarul din oficiu, fără ca instituția să indice existența unei sesizări externe care să fi declanșat procedurile.

EPPO a explicat că a confirmat în mod excepțional existența anchetei, având în vedere interesul public ridicat pentru acest caz. Instituția a precizat însă că, în această etapă, nu vor fi comunicate alte informații despre investigație.

A doua investigație privind aceeași linie feroviară

Noua anchetă nu este prima care vizează utilizarea banilor europeni pentru infrastructura feroviară de mare viteză dintre Madrid și Sevilla.

Parchetul European a deschis un alt dosar în martie 2026, tot în legătură cu posibile fraude privind fondurile UE destinate întreținerii acestei linii.

Cele două investigații aduc în atenție modul în care sunt gestionate finanțările europene pentru infrastructura de transport, inclusiv cele destinate sistemelor esențiale pentru siguranța circulației.