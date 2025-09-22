„Aceste crime vor continua ani de zile”: moartea deputatului ucrainean expune campania de asasinat

Parubii, deputat naționalist de 54 de ani și veteran al revoluției Maidan din 2014, a fost împușcat mortal de un fals curier care îl urmărise săptămâni întregi.

Atacatorul, deghizat în uniforma galben-neagră a unui serviciu de livrări, l-a așteptat pe o stradă liniștită din Lviv și a tras opt focuri înainte de a fugi.

Politicianul era o țintă privilegiată pentru Moscova din cauza rolului său în evenimentele din Odesa din mai 2014, când peste 40 de susținători pro-ruși au murit într-un incendiu. Putin îl menționase pe nume în 2022, promițând că „îl va găsi și îl va aduce în fața justiției”.

Parubii figura pe o „listă neagră” rusă cu zeci de ucraineni proeminenți, transmisă serviciilor de securitate ucrainene după invazia din 2022. Șeful SBU de atunci l-a avertizat personal, dar resursele pentru protecție personală erau limitate în timpul războiului.

Ucigașul a fost prins două zile mai târziu

Acest asasinat face parte dintr-o campanie mai amplă care include moartea bloggerului Demyan Hanul în martie și uciderea colonelului SBU Ivan Voronych în iulie la Kiev. În același timp, Ucraina a răspuns cu propriile operațiuni în Rusia, inclusiv explozia recentă de lângă sediul FSB din Moscova, scrie The Guardian.

Ucigașul lui Parubii, prins după două zile, susține că voia să se răzbune pe autoritățile ucrainene, dar colegii victimei nu au îndoieli că urmele duc la Rusia.

Experții avertizează că această dimensiune ascunsă a războiului va continua mult după încetarea ostilităților la front.