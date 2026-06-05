Activista care a inspirat un film premiat cu Oscar pornește o nouă luptă împotriva industriei AI

Brockovich a lansat în aprilie o platformă online care urmărește proiectele de construire a centrelor de date din Statele Unite și le localizează pe o hartă interactivă. Inițiativa își propune să ofere publicului informații despre proiectele aflate în dezvoltare și impactul acestora asupra comunităților locale, relatează Deutsche Welle.

Potrivit activistei, platforma a primit deja mii de sesizări din partea cetățenilor.

Consumul de energie și apă, principalele motive de îngrijorare

Opoziția față de centrele de date a crescut pe măsură ce marile companii tehnologice au accelerat investițiile în infrastructura necesară inteligenței artificiale și serviciilor cloud.

Criticii atrag atenția că aceste facilități consumă cantități mari de energie electrică și apă pentru alimentarea și răcirea serverelor. Organizația AlgorithmWatch estimează că un singur centru de date poate avea un consum energetic comparabil cu cel al unui oraș de dimensiuni reduse.

În unele regiuni, impactul asupra resurselor de apă a devenit o preocupare majoră. De asemenea, organizațiile de mediu semnalează creșterea cantităților de deșeuri electronice generate de înlocuirea frecventă a echipamentelor.

Pe lista problemelor invocate de opozanți se află și poluarea fonică, precum și beneficiile economice limitate pentru comunitățile care găzduiesc aceste investiții. Deși proiectele presupun investiții de miliarde de dolari, numărul locurilor de muncă create este relativ redus.

Opoziție în mai multe țări

Statele Unite găzduiesc în prezent aproximativ 5.400 de centre de date, mai mult decât orice altă țară. Germania și Marea Britanie se află pe următoarele locuri la nivel mondial.

În paralel cu extinderea sectorului, opoziția față de noile proiecte se intensifică în mai multe state americane și în alte regiuni ale lumii.

Platforma lansată de Brockovich evidențiază și zonele unde autoritățile au impus moratorii temporare pentru evaluarea impactului unor proiecte. Astfel de măsuri au fost adoptate în mai multe state americane, inclusiv Carolina de Nord, Pennsylvania, Maryland și Texas.

Proteste și acțiuni similare au fost înregistrate și în Irlanda, Olanda, Chile, Brazilia și Germania. În unele cazuri, proiectele au fost amânate sau modificate în urma presiunii comunităților locale.

Organizațiile care monitorizează sectorul susțin că multe proiecte sunt anunțate târziu, iar locuitorii află despre ele după începerea procedurilor de aprobare. Erin Brockovich afirmă că noua sa platformă urmărește să ofere mai multă transparență și să permită cetățenilor să participe din timp la dezbaterile privind dezvoltarea infrastructurii digitale.