Administrația orașului Amsterdam a decis îndepărtarea coșurilor de gunoi stradale. Ce a introdus în schimb

În orașul olandez au apărut probleme cu curățenia odată cu introducerea unui sistem de garanție pentru sticle și doze mici, potrivit The Guardian.

Conducătorii orașului Amsterdam adoptă o abordare inovatoare pentru a menține străzile curate – prin eliminarea coșurilor de gunoi pentru a combate acumularea de deșeuri, atribuite parțial oamenilor care le scotocesc pentru a obține rambursarea garanțiilor pentru unele obiecte aruncate.

În Amsterdam s-a înregistrat o creștere a numărului de reclamații privind gunoaiele de la introducerea unui sistem de depozitare a sticlelor și dozelor mici. Anul trecut, un sfert dintre locuitori au descris cartierul lor ca fiind murdar sau foarte murdar, procentul ajungând la doi din cinci, în centrul orașului.

Hester van Buren, șefa finanțelor orașului și responsabilă cu colectarea deșeurilor, a declarat că „oricât de ilogic ar suna”, testele efectuate pe străzile comerciale și parcuri aglomerate au sugerat că eliminarea unora dintre cele 12.000 de coșuri de gunoi ale orașului este soluția.

„Teoria geamurilor sparte este că gunoiul atrage mai mult gunoi”, a spus ea. „Oamenii aruncă sticle cu resturi pe ele în pubele […] Gunoaiele care se împrăștie în jur atrag dăunători.”

Coșurile de gunoi vor fi îndepărtate de pe străzile pline de restaurante cu mâncare la pachet, unde afacerile sunt obligate prin lege să asigure colectarea și curățarea gunoiului și din zonele în care este ușor accesibil un container de gunoi subteran.

Orașul experimentează, de asemenea, cu dispozitive care se închid atunci când sunt deschise sau au fante unde oamenii pot „dona” sticle goale, așa cum se întâmplă în Danemarca.