Administrația Trump anunță noi operațiuni militare împotriva cartelurilor din America Latină

Administrația Trump a confirmat miercuri că Statele Unite vor desfășura în continuare operațiuni militare împotriva cartelurilor din America Latină, la o zi după ce armata americană a lovit o navă din Venezuela despre care se afirmă că transporta narcotice.

Conform Reuters, în urma atacului au murit 11 persoane, incident care a stârnit neliniște la Caracas și întrebări privind temeiul legal al operațiunii.

Secretarul Apărării, Pete Hegseth, a declarat că misiunea este „extrem de serioasă” și că oricine trafichează droguri în apele vizate va avea aceeași soartă.

„Avem mijloace aeriene, navale și pe mare, iar operațiunile nu se vor opri la acest atac”, a spus Hegseth la Fox News, refuzând să ofere detalii despre modul în care a fost distrusă nava.

La rândul său, secretarul de stat Marco Rubio, aflat la Ciudad de México, a subliniat că astfel de lovituri „se vor repeta”.

„Președintele Statelor Unite a decis să ducă un război împotriva organizațiilor narco-teroriste. Poate că se întâmplă chiar acum o altă operațiune”, a adăugat Rubio.