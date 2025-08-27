Administrația Trump cere Curții Supreme să blocheze plățile de ajutor extern

Departamentul de Justiție al SUA, într-o cerere de urgență adresată instanței supreme, unde există o majoritate conservatoare de 6-3, a arătat că trei judecători ai Curții de Apel a Districtului Columbia au decis în luna august, că ordinul de suspendare ar trebui anulat.

În ciuda acestei decizii, ordinul emis de judecătorul Amir Ali de la Tribunalul Districtual din Washington rămâne în vigoare, după ce întreaga curte de apel federală a refuzat să îl suspende săptămâna trecută. Ali respinsese luni o cerere similară.

Trump a impus o pauză de 90 de zile asupra tuturor plăților de ajutor extern pe 20 ianuarie, ziua învestirii sale pentru al doilea mandat la Casa Albă. Ordinul executiv a fost urmat de măsuri agresive de restructurare a USAID, principala agenție de ajutor extern a SUA, inclusiv trimiterea unei mari părți a personalului în concediu și analizarea posibilității de a aduce agenția sub umbrela Departamentului de Stat.

Două organizații nonprofit care primesc finanțare federală, AIDS Vaccine Advocacy Coalition și Journalism Development Network, au dat în judecată administrația, susținând că înghețarea fondurilor este ilegală.

Administrația Trump a afirmat, în documentele transmise Curții Supreme, că fondurile alocate de Congres și vizate de ordinul judecătoresc se ridică la zeci de miliarde de dolari, dintre care circa 12 miliarde trebuie cheltuite de Departamentul de Stat până la 30 septembrie, când expiră. Potrivit administrației, fără intervenția judecătorilor, aceasta va fi forțată să continue plățile „subminând deciziile de politică externă ale Executivului privind eventuale reduceri și împiedicând dialogul dintre ramurile puterii”.