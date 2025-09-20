Trump cere Curții Supreme să-i permită să deporteze 300.000 de venezueleni

Cazul implică decizia luată la începutul acestui an de secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, de a pune capăt unei forme de ajutor umanitar cunoscută sub numele de statut de protecție temporară pentru migranții venezueleni.

Dar ridică și întrebări mai ample despre modul în care instanțele – inclusiv Curtea Supremă – se confruntă cu ritmul apelurilor de urgență determinate de al doilea mandat al lui Trump.

Cel mai recent apel cu termen scurt la Curtea Supremă – al doilea care a sosit vineri – a atins o dezbatere aprinsă care a prins contur în cadrul sistemului judiciar: câtă valoare de precedent poate avea o hotărâre vagă a Curții Supreme aflată pe ordinea de zi cu urgență.

În luna mai, în urma unei opinii separate din partea judecătorului liberal Ketanji Brown Jackson, instanța i-a permis lui Trump să continue retragerea acestor protecții în timp ce cazul continua în instanțele inferioare. Un judecător federal din California a emis apoi o nouă hotărâre prin care i-a susținut pe venezueleni care au dat în judecată politica într-un mod permanent.

În apelul său de urgență depus vineri la Curtea Supremă, administrația l-a acuzat pe judecătorul districtual american Edward Chen și pe Curtea de Apel a celui de-al 9-lea circuit american că au adoptat o poziție „indefensabilă” prin blocarea încă o dată a politicii administrației.

„Atâta timp cât ordinul tribunalului districtual este în vigoare, secretarul trebuie să permită ca peste 300.000 de cetățeni venezueleni să rămână în țară, în ciuda faptului că a face acest lucru, chiar și temporar, este «contrar interesului național»”, a scris administrația Trump.

Hotărârea inițială a Curții Supreme în acest caz nu a oferit nicio justificare pentru decizia sa. Administrația Trump a susținut că acest lucru nu contează.