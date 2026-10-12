Adolescenții consumă mai puțin alcool și droguri, dar un alt comportament îi îngrijorează pe cercetători. Ce arată un studiu din Portugalia

Concluziile apar în studiul ECATD-CAD 2024, realizat de Institutul pentru Comportamente Adictive și Dependențe (ICAD) din Portugalia, citat de Euronews. Cercetarea analizează consumul de alcool, tutun, droguri și alte comportamente care pot provoca dependență în rândul elevilor cu vârste între 13 și 18 ani din școlile publice.

Comparativ cu studiul precedent, realizat în 2019, rezultatele indică o reducere generală a consumului și a situațiilor problematice asociate acestuia.

Totuși, cercetătorii avertizează că îmbunătățirea statisticilor generale poate ascunde dificultățile unui grup mai restrâns de adolescenți, expuși simultan mai multor factori de risc.

Adolescenții și rețelele sociale: principala problemă în categoria dependențelor fără substanțe

Una dintre concluziile importante ale cercetării privește utilizarea rețelelor sociale. O proporție semnificativă dintre adolescenții analizați recunoaște că petrece prea mult timp pe aceste platforme. ICAD identifică rețelele sociale drept principala preocupare în categoria comportamentelor adictive care nu implică alcool sau droguri.

Studiul evidențiază și diferențe între fete și băieți. Fetele prezintă mai frecvent indicatori de utilizare problematică a rețelelor sociale. În schimb, băieții sunt mai implicați în comportamente riscante asociate jocurilor video și jocurilor de noroc pe bani.

În cazul jocurilor video, inclusiv al celor desfășurate exclusiv online, indicatorii utilizării problematice au rămas relativ stabili față de 2019. Participarea adolescenților la jocuri de noroc pe bani a crescut, deși fenomenul continuă să afecteze o minoritate dintre elevii analizați. Cercetătorii au observat, totodată, o ușoară scădere a unor indicatori ai comportamentului problematic, precum nevoia de a paria sume tot mai mari.

De ce unii adolescenți rămân expuși unor riscuri ridicate

Deși situația generală s-a îmbunătățit, cercetătorii au identificat o concentrare tot mai mare a comportamentelor riscante în rândul adolescenților cu vulnerabilități multiple.

Potrivit ICAD, consumul recent de alcool și, mai ales, de droguri ilegale este asociat cu o probabilitate mai mare de implicare în incidente problematice. Printre acestea se numără accidentele, conflictele cu poliția, violența interpersonală și comportamentele sexuale riscante.

Riscurile sunt considerabil mai ridicate în cazul adolescenților care combină alcoolul cu drogurile decât în cazul celor care consumă numai alcool. Cercetătorii subliniază însă că majoritatea incidentelor analizate nu au avut loc imediat după consum. Prin urmare, asocierea statistică nu trebuie interpretată automat ca o relație directă de cauzalitate.

Un semnal de alarmă: adolescenții care consumă alcool pentru a-și uita problemele

Studiul arată că distracția, plăcerea și socializarea rămân principalele motive pentru care adolescenții consumă alcool. Există însă și un grup semnificativ de tineri care declară că beau pentru a uita de problemele personale.

ICAD consideră acest comportament un indicator important, deoarece poate fi asociat cu dezvoltarea unor modele de consum nocive și a dependenței. Diferențele dintre fete și băieți apar și în această privință. Fetele raportează mai frecvent utilizarea alcoolului ca metodă de gestionare a dificultăților emoționale.

În cazul canabisului, majoritatea consumatorilor nu prezintă indicatori ai riscului de dependență. Totuși, cercetarea arată că a crescut proporția utilizatorilor încadrați în categoria de risc ridicat.

Ce îi protejează pe adolescenți de comportamentele periculoase

Cercetătorii au identificat mai mulți factori asociați cu o expunere mai redusă la comportamente riscante. Rezultatele școlare bune, supravegherea parentală și o stare fizică și emoțională mai bună apar mai frecvent în rândul adolescenților cu un profil de risc scăzut.

La polul opus, rezultatele școlare slabe, supravegherea redusă din partea părinților și ieșirile nocturne frecvente sunt asociate cu o vulnerabilitate mai mare. Comparativ cu 2019, elevii portughezi raportează performanțe școlare mai bune, o supraveghere parentală mai atentă și mai puține ieșiri noaptea.