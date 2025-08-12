AfD, pe primul loc în cel mai recent sondaj din Germania. Nemții sunt nemulțumiți de Merz

Dacă acum ar avea loc alegeri parlamentare, 26% dintre germani ar vota pentru AfD, conform unui sondaj realizat de Institutul Forsa, publicat marți.

Acest rezultat plasează partidul de extremă dreapta înaintea blocului conservator CDU-CSU condus de cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, care a coborât pe locul al doilea, cu 24% sprijin.

Deși agregatorul de sondaje Politico indică faptul că CDU se menține ușor în fața AfD, formațiunea de extremă dreapta a urcat în preferințele electoratului, după ce a obținut în alegerile federale din februarie aproape 21% din voturi, cel mai bun scor din istoria sa. În prezent, AfD este principala forță de opoziție din Bundestag.

AfD a fost fondat în urmă cu mai bine de un deceniu ca un partid cu o singură temă, de către un grup de profesori de economie care, în timpul crizei datoriilor din Europa, se opuneau monedei euro și ajutorului financiar pentru țările îndatorate.

Ascensiunea electorală a AfD a început în 2015, anul în care cancelarul Angela Merkel a decis să primească sute de mii de refugiați, în principal din Siria.

În prezent, sub conducerea lui Alice Weidel, AfD promovează poziții dure anti-imigrație.

Unii politicieni din partidele din spectrul politic tradițional consideră că AfD ar trebui interzis, în baza prevederilor Constituției germane menite să prevină repetarea trecutului nazist al țării.

Sondajul Forsa a mai arătat că, în timp ce Merz se concentrează pe probleme de politică externă, precum războiul din Ucraina și relația Europei cu SUA sub președinția lui Donald Trump, se confruntă cu probleme politice tot mai mari pe plan intern.

O majoritate a germanilor este nemulțumită de mandatul lui Merz, 67% declarându-se „nemulțumiți” de performanța acestuia după 100 de zile în funcție, potrivit sondajului.

Următoarele alegeri federale din Germania vor avea loc în 2029.