Alarmă la o școală din Scoția după ce mai mulți imigranți au fotografiat elevele aflate în pauză

Poliția scoțiană a distribuit alarme după ce părinții au raportat că solicitanții de azil de la un hotel din apropiere fotografiau eleve în timpul pauzei de prânz, potrivit Express.

Incidentul s-a produs în Dumfries, iar avertismentul a vizat cel puțin două adolescente în urma unor rapoarte conform cărora bărbații cazați la hotelul Mercure s-au comportat suspect în apropierea școlii. Un purtător de cuvânt al Poliției Scoției a confirmat că au avut loc anchete, dar a spus că nu s-au constatat infracțiuni.

O mamă le-a spus jurnaliștilor că fetele sunt prea speriate ca să meargă prin centrul orașului la prânz din cauza grupurilor de bărbați de la hotel.

La începutul acestui an, un bărbat în vârstă de 19 ani care locuia la Mercure a fost arestat. Ulterior, bărbatul a fost eliberat.

Subiectul a ajuns și în atenția politicienilor. Un candidat conservator a cerut închiderea hotelului și monitorizarea solicitanților de azil.