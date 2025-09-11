Albania devine prima țară din lume care numește un ministru AI / Diella a fost numită ministrul Achizițiilor Publice, în demersul premierului de a elimina corupția din sistemul administrativ

Albania e prima țară din lume care demonstrează că, ceea ce, nu de mult, era considerat o ficțiune, un secnariu de film științifico-fantastic, devine realitate imediată.

Această țară e prima din lume care a numit în funcție un ministru AI, potrivit Politico, care atenționează că nu este vorba de un ministru PENTRU AI, ci chiar un ministru cu rețea neuronală artificială.

Se numește Diella („soare” în albaneză) și va fi responsabilă de achizițiile publice, a spus joi Edi Rama, prim-ministrul Albaniei.

Singurul membru al guvernului, alcătuit din pixeli și neuroni artificiali

De altfel, Rama a vorbit, pe timpul verii, de posibilitatea ca țara să aibă, într-o bună zi, un ministru AI, însă nimeni n-ar fi crezut că aceasta va deveni realitate atât de repede.

Joi, la Tirana, a avut loc adunarea Partidului Socialist, context în care Rama a anunțat ce miniștri vor fi remaniați și cine va rămâne în continuare, pentru un nou mandat.

Tot acum, Rama a prezentat-o și pe Diella – singurul membru al guvernului cu însușiri non-umane.

„Diella este primul membru care nu este prezent fizic, ci creat virtual de inteligența artificială,” le-a spus Rama membrilor partidului.

„Licitațiile publice sunt 100% incoruptibile”

Diella, „slujitoarea achizițiilor publice”, cum a denumit-o Rama, va avea sarcina de a gestiona licitațiile publice, „pas cu pas”, în ideea eliminării oricărei suspiciuni de corupție: licitațiile publice, spune Rama, sunt „100% incoruptibile și unde fiecare fond public care trece prin procedura de achiziție este 100% transparent. Nu este științifico-fantastic, ci datoria Diellei”.

Cetățenii albanezi au luat la cunoștință de Diella, care alimentează platforma e-Albania – unde pot accesa toate serviciile guvernamentale digital. Diella are și un avatar: o tânără îmbrăcată în costum tradițional albanez.

În Albania, corupția e o problemă majoră

În job descriptionul Diellei intră evaluarea licitațiilor, „angajarea de talente de oriunde din lume”, „eliminarea prejudecăților și a reticenței față de rigiditatea administrației”.

În Albania, corupția este o problemă majoră, în special în administrația publică și în domeniul achizițiilor publice.

Acest subiect a fost semnalat în repetate rânduri de Uniunea Europeană, în rapoartele sale privind statul de drept.

Premierul Rama este la al patrulea mandat și are ca obiectiv aderarea la blocul comunitar până în 2030.